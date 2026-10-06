Filtran tercer playera de los Pumas y los fans explotan contra el supuesto diseño

Pumas Su nuevo patrocinador de uniformes, Puma, podría anunciar tercer equipamiento. (@PUMAmexico)

Imágenes de un tercer uniforme para los Pumas de la UNAM han sido filtradas en línea. Fanáticos muestran disgusto con el supuesto nuevo diseño.

¿Cómo sería nueva playera de los Pumas?

Puma se colocó de nuevo como patrocinador del Club Universidad Nacional este año, tras la salida de Nike. La marca ya había trabajado con el club de 2009 a 2014. Los nuevos uniformes, estrenados para el torneo Apertura 2026, fueron bien recibidos por seguidores de los auriazules, tanto en su diseño titular como con el alternativo.

Varios fanáticos se han puesto a especular sobre cómo podría verse un tercer equipamiento que se espera Puma anuncie pronto. Han hecho diseños coloridos personalizados basados en lo que la compañía de ropa deportiva podría estar preparando para el tercer kit oficial del equipo.

Es por lo mismo que para muchos resultó decepcionante ver el diseño que ha circulado en redes sociales, el cual se supone es una filtración del oficial. Este ha sido difundido por páginas como Punto Gol CDMX, que afirma vender únicamente uniformes originales.

En vez de los colores azul o blanco característicos, la supuesta nueva playera sería de color negro. Aunque se han visto playeras negras en el pasado, el nuevo jersey está además cubierto con un diseño que hace tributo a la llama olímpica, con flamas alrededor del torso. El color de estas provocan que la playera adquiera un tono casi grisáceo.

La tercera camiseta. Les gusta? A mí la verdad no. No entiendo esa manía de las marcas de arruinar a la mejor camiseta (la de pumas) de todo el fútbol mexicano. Me recuerda mucho a la primer Nike del 2014. Está rinde homenaje al fuego olímpico del pebetero. https://t.co/F7irptBybi — PUMAS Azul y Oro Match Worn shirts (@RaulGomezpuma) October 6, 2026

Aquellos inconformes señalan que el diseño se ve muy apagado, pareciendo incluso como una prenda sucia. Además, aunque entienden el concepto de llama, algunos critican su ejecución.

El diseño oficial no ha sido anunciado por Puma, por lo que se debe considerar este diseño como mera especulación.