Gilberto Mora se irá a Europa por cifra récord: ¿Qué se sabe de su transferencia y cuándo se anunciará?

Gilberto Mora Un posible traslado a Europa podría ya haberse concretado para el jugador de Xolos. (miseleccionmx y Premier League)

Gilberto Mora ya habría recibido una oferta millonaria por su traslado a Europa. Es posible que esta se anuncie la próxima semana.

¿Qué se sabe sobre posible traslado de Gilberto Mora a Europa?

Gilberto Mora ha permanecido fuera del Tricolor dirigido por Rafael Márquez durante los últimos dos partidos de la Fecha FIFA y esto seguirá siendo el caso para el enfrentamiento de la selección contra Chile este martes. La razón oficial que se proporcionó fueron molestias que el mediocampista presenta en un tobillo. Sin embargo, otros reportes indican que la razón podría ser un futuro traslado a Europa.

Según un dato proporcionado por David Faitelson de TUDN, la razón no sería lesiones sino un trato a punto de concretarse para trasladar al joven de diecisiete años a Europa, y el haber jugado en un duelo como el del sábado pasado contra Estados Unidos habría comprometido el bienestar del chiapaneco. Lo mismo especuló León Lecanda para ESPN, quien señaló que de igual manera tenía información de que la participación de Gilberto Mora con el Tricolor contra Estados Unidos era segura hasta el último momento.

El club que los reportes señalan como interesado sería el Liverpool de la Premier League. La agente de Gilberto Mora, Rafaela Pimenta —quien representa a otra figuras del futbol internacional como Erling Haaland— tiene sobre la mesa una oferta para el traslado del mediocampista al Los Rojos por 40 millones de libras o poco más de 50 millones de dólares. Esto lo convertiría en el jugador por el que más dinero se ha pagado en la historia del futbol mexicano.

Apuntan a que se anuncie el próximo 14 de octubre, día en que Mora cumplirá dieciocho años y por lo tanto sería elegible, bajo la normas de la FIFA, a ser trasladado de manera internacional. También hay que recordar que el el cambio no quedaría finalizado hasta la apertura del mercado europeo de invierno en enero de 2027.