México vs Chile: ¿Cuántos partidos han jugado y cómo han quedado desde el 7-0 en Copa América 2016?

México vs Chile ¿Cuánto partidos ha jugado México contra Chile y cómo han quedado desde el 7-0 en Copa América 2016? (EFE)

Ante su próximo compromiso en territorio estadounidense, México se verá cara a cara contra Chile en lo que representará el cuarto partido de Rafael Márquez como director técnico del combinado tricolor.

El encuentro revive el recuerdo amargo que vivió la Selección Mexicana hace una década, cuando bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio cayó humillada con un histórico 7-0 a favor de Chile en la Copa América 2016, una marca imborrable en el historial del fútbol nacional.

¿Cómo han sido los últimos enfrentamientos entre México y Chile?

Tras la amarga goleada sufrida en 2016, México y Chile se han visto las caras en cuatro ocasiones entre partidos oficiales y amistosos, registrando un saldo de una victoria para México, dos para Chile y un empate.

El historial reciente refleja la paridad y la dificultad que representa la selección chilena para el conjunto nacional:

18 de junio de 2016 (Copa América): México 0-7 Chile

16 de octubre de 2018 (Amistoso): México 0-1 Chile

22 de marzo de 2019 (Amistoso): México 3-1 Chile

8 de diciembre de 2021 (Amistoso): México 2-2 Chile

El antecedente más reciente ocurrió a finales de 2021 con un empate 2-2. Aunque actualmente el cuadro chileno atraviesa un momento complejo bajo el mando interino de Nicolás Córdova, la escuadra sudamericana continúa siendo un rival exigente para el cuadro mexicano.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido México vs. Chile?

El Tricolor volverá a verse las caras con Chile este martes 6 de octubre para cumplir con su último compromiso de la Fecha FIFA de 2026. El silbatazo inicial está programado a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). El escenario principal para este choque será el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.