Murió Mike Ditka: el legendario coach de la NFL campeón con los Chicago Bears y miembro del Salón de la Fama

Mike Ditka Su bigote, estilo de juego, personalidad y su suéter en las laterales se convirtieron icónicas en la NFL, dejando un legado como entrenador y jugador.

Este viernes 9 de octubre se dio a conocer la muerte de Mike Dikta, coach de la NFL campeón con los Chicago Bears en 1985 e inducido como miembro Salón de la Fama en 1988. Reconocido como jugador por revolucionar la posición de ala cerrada y como entrenador en jefe campeón y su icónico estilo que todavía es replicado por los fans de los ‘Osos’ semana a semana en las tribunas.

Murió Mike Ditka a los 86 años

Múltiples medios especializados y periodístas “insiders” de la NFL confirmaron la noticia de la muerte de Mike Ditka dada a conocer inicialmente por su familia, pero sin dar más detalles de las circunstancias específicas de su deceso a sus 86 años de edad. El ex ala cerrada estaba retirado desde 1999, cuando dejó su último trabajo en la NFL como entrenador en jefe de los New Orleans Saints.

¿Quién fue Mike Ditka como jugador y entrenador de la NFL?

Mike Ditka, conocido como “Iron Mike” o “Da Coach”, dejó una huella en la NFL tanto como jugador como entrenador, consolidándose como una de las figuras más reconocidas y legendarias de la historia de la liga. Su carrera abarca más de tres décadas de impacto, desde revolucionar la posición de tight end hasta guiar a los Chicago Bears a su único Super Bowl, y su nombre permanece asociado a la intensidad, el liderazgo y el éxito en el fútbol profesional

Como jugador, Ditka transformó para siempre el rol del ala cerrada. Fue seleccionado en la primera ronda por los Chicago Bears en el draft de 1961 procedente de la Universidad de Pittsburgh, debutó con cifras históricas: 56 recepciones para 1.076 yardas y 12 touchdowns, convirtiéndose en el primer ala cerrada en la historia de la NFL en superar las mil yardas por aire en su temporada de novato y en el Rookie of the Year de la liga.

En el banquillo, Ditka amplió su legado. Tras retirarse como jugador en 1972, se unió al cuerpo técnico de Tom Landry en Dallas y contribuyó como asistente al título del Super Bowl XII.

En 1982, George Halas lo contrató como head coach de los Bears. Allí dirigió al equipo durante 11 temporadas, logró seis títulos de división NFC Central y, sobre todo, construyó la legendaria escuadra de 1985: un récord de 15-1, una de las defensas más dominantes de la historia y una aplastante victoria 46-10 sobre los New England Patriots en el Super Bowl XX. Fue nombrado Coach del año de la NFL en 1985 y 1988.