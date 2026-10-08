Buccaneers encuentran la victoria a costa de Dallas

VAQUEROS GITANOS. Ahora fueron los Bucaneros quienes ubican a los de Dallas. (Foto: @Buccaneers)

Los Tampa Bay Buccaneers consiguieron su primera victoria de la temporada al imponerse 24-16 a los Dallas Cowboys en el partido que puso en marcha la Semana 5 de la NFL.

Impulsados por una dominante actuación terrestre de Bucky Irving y un desempeño eficiente del joven mariscal Jalon Daniels, los Buccaneers rompieron una racha de cuatro derrotas y finalmente estrenaron su casillero de triunfos.

Dallas pega primero

Los Cowboys inauguraron el marcador en su primera serie ofensiva gracias a una carrera de anotación de Javonte Williams, que colocó el 7-0 ante la euforia de la afición local.

Sin embargo, Tampa Bay respondió de inmediato con una extensa ofensiva de más de diez minutos en la que Daniels completó todos sus pases para conducir el empate y devolver la confianza a los visitantes.

Partido cerrado antes del descanso

Tras un arranque dinámico, las defensivas tomaron protagonismo y las oportunidades de anotación fueron escasas durante el segundo cuarto.

La única modificación en el marcador llegó mediante un gol de campo de Brandon Aubrey, con el que Dallas recuperó la ventaja para irse al descanso al frente 10-7.

Irving cambia la historia

La segunda mitad fue completamente distinta. Apenas iniciado el tercer periodo, Bucky Irving explotó con una carrera de 72 yardas, preparando el terreno para que Tampa Bay tomara el control del encuentro.

Momentos después, la defensiva visitante provocó una intercepción de Yaya Diaby, la primera de su carrera, y los Buccaneers aprovecharon el error para ampliar la diferencia. El propio Irving coronó la ofensiva con una anotación por tierra para colocar el marcador 21-10.

Errores que costaron caro

La pesadilla para Dallas continuó cuando Tampa Bay recuperó un balón suelto en la patada de salida posterior y sumó un gol de campo que extendió la ventaja hasta 24-10 al finalizar el tercer cuarto.

Los Buccaneers tuvieron la oportunidad de liquidar el partido en el último periodo, pero fallaron una cuarta oportunidad a una yarda de la zona de anotación, permitiendo que los Cowboys mantuvieran vivas sus esperanzas.

Intento tardío de reacción

Los locales acortaron distancias con un pase de anotación a George Pickens, aunque fallaron la conversión de dos puntos, dejando el marcador en 24-16.

Dallas todavía alcanzó territorio rival en los minutos finales, pero un pase de Dak Prescott, desviado tras golpear el casco de un compañero, terminó en una intercepción que sentenció definitivamente el encuentro.

Números del partido

Jalon Daniels completó 19 de 25 pases para 189 yardas y un touchdown, mientras que Bucky Irving brilló con 165 yardas y una anotación en 21 acarreos.

Por los Cowboys, Dak Prescott lanzó para 316 yardas y un touchdown, pero sufrió dos intercepciones, factor determinante en la derrota.

Con el resultado, los Buccaneers mejoraron su marca a 1-4, mientras que los Cowboys quedaron con registro de 2-3 en la temporada.