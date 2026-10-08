Lista la edición 20 del World Wide Technology Championship

WWT. Joe Mazzeo, director del evento, dio a conocer los pormenores del torneo del PGA Tour.

Todo está listo para la edición 20 del World Wide Technology Championship del PGA Tour, que se celebrará del 5 al 8 de noviembre en El Cardonal Diamante, en Los Cabos, Baja California Sur, anunció este jueves Joe Mazzeo, director del evento.

En su visita a la Ciudad de México, Mazzeo habló sobre la importancia de llegar a 20 ediciones del único torneo más antiguo del PGA Tour en territorio nacional, que inició en Mayakoba, en el campo El Camaleón, y que continúa desde 2023 en El Cardonal Diamante, un diseño de Tiger Woods.

Dos décadas impulsando el golf en México

“Todo inició en Mayakoba y hemos podido llevar el golf a otro nivel después de 20 años”, destacó Mazzeo en conferencia de prensa.

Durante estas dos décadas han participado en este torneo figuras de la talla de Viktor Hovland, Matt Kuchar, entre otras destacadas personalidades del golf mundial.

Y si de números se trata, este evento del PGA Tour en México ha repartido más de 118 millones de dólares en premios y generado más de 4 millones de dólares en donativos. Además, han participado 19 mil 824 golfistas representantes de 36 naciones.

La participación mexicana ha estado integrada por 33 jugadores que se han ganado ese derecho. “No elegimos a los jugadores mexicanos, ellos se ganan ese derecho”, destacó Mazzeo.

Un torneo que sigue creciendo

“Nuestro patrocinador, WWT, desde hace cinco años ha llevado el torneo a otro nivel”, afirmó Mazzeo.

Ben Griffin, campeón defensor del certamen, dirigió unas palabras mediante videoconferencia.

“Estoy muy agradecido de poder volver a participar en un evento donde viví grandes experiencias”, dijo el estadounidense.

El PGA tour mira al futuro

Para finalizar, Mazzeo aseguró que el PGA Tour “sigue más fuerte que nunca y va a ser más fuerte de lo que pueden imaginar”.

La edición 2026 del World Wide Technology Championship contará con un field de 120 jugadores.