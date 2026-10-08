Liga MX Femenil: fechas y horarios de la Jornada 11 después de la Fecha FIFA (@xolosfemenil/@clubpueblafem)

Actualmente la Liga MX Femenil Apertura 2026 se encuentra en pausa desde el 5 hasta el 14 de octubre debido a los partidos de la Fecha FIFA. Retomando sus actividades a partir del sábado 17 de octubre con el encuentro de Puebla ante Xolos.

Las Rayadas de Monterrey siguen encabezando la tabla de posiciones con 27 puntos a su favor, seguidas del Club América con 25 puntos.

Horarios y fechas para la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

Durante la Jornada 11 de la Liga MX Femenil se jugarán 9 encuentros repartidos del desde el día sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de octubre después de la Fecha FIFA.

El sábado 17 de octubre se llevarán a cabo 2 encuentros.

Puebla vs. Xolos a las 12:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

a las 12:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Rayadas vs. Cruz Azul a las 19:00 horas en el Estadio BBVA.

Mientras el día domingo 18 mantendrá la cartelera más extensa de la jornada con 5 partidos.

Pumas vs. Atlas a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Chivas vs. Necaxa a las 12:06 horas en el Estadio Akron.

a las 12:06 horas en el Estadio Akron. Atlético de San Luis vs. Juárez a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera.

a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera. Tigres vs. Querétaro a las 18:06 horas en el Estadio Universitario.

a las 18:06 horas en el Estadio Universitario. América vs. Pachuca a las 19:00 horas en el Estadio Banorte.

Finalmente el día lunes 19 se jugarán los 2 encuentros restantes.

Toluca vs. Santos a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. León vs. Atlas a las 12:00 horas en el Estadio Nou Camp.

Aún no hay información sobre canales o plataformas que transmitan los partidos; no obstante se espera que puedan verse a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil o, por medio de la plataforma tubi.

¿Quiénes son las jugadoras convocadas?

Para los encuentros amistosos Pedro López, Director Técnico de la Selección Nacional de Futbol Femenil, convocó a 23 jugadoras de distintos clubes.

Porteras:

Esthefanny Barreras de Pachuca.

Celeste Espino del América.

Blanca Félix de Chivas.

Defensas.

Kimberly Rodríguez del América.

Nicolette Hernández de Boston Legacy.

Aaliyah Farmer de Chicago Stars.

Kenti Robles de Pachuca.

Reyna Reyes de Portland Thorns.

Ana Mendoza de Pumas UNAM

Jana Gutiérrez del América

Medias.

Rebeca Bernal de Manchester United.

Nancy Antonio del América.

Karla Nieto de Pachuca.

Maricarmen Reyes de Tigres.

Alice Soto de Rayadas de Monterrey.

Alexia Delgado de Tigres.

Delanteras.

Scarlett Camberos del América.

Jacqueline Ovalle de Orlando Pride.

Charlyn Corral de Pachuca.

Jasmine Casarez de Chivas.

Montserrat Saldívar del América.

Kiana Palacios de Utah Royals.

Diana Ordóñez de Tigres.

En la plantilla de convocadas destaca la aparición de 6 jugadoras del América, seguidas de 4 de Pachuca y 3 de Tigres.

¿Qué partidos amistosos jugará la selección mexicana?

Por su parte la Selección Nacional Futbol Femenil de México mantendrá un encuentros amistosos con la Selección de Jamaica este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Victoria.