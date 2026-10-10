Paul Seixas revienta a Del Toro y a Evenepoel y triunfa en la II Lombardía 2026

Clásica de Italia. El francés Paul Seixas reventó al pelotón y nadie pudo seguirle el ritmo en la II Lombardía 2026. (Foto especialñ)

El francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se alzó con la victoria en ll Lombardía 2026, al irse en solitario a 18 kilómetros de la meta, siendo Remco Evenepoel e Isaac del Toro fueron de los primeros en ceder.

Más tarde lo hicieron Pidcock, Ciccone y Enric Mas, aunque el español gestionó sus fuerzas para terminar en una brillante segunda posición.

El ciclista mexicano finalizó la competencia en el vigesimoctavo lugar, a cinco minutos del campeón francés y lejos del quinto sitio que ocupó en la edición anterior de la misma carrera.

Seixas se convirtió en el ganador más joven de la historia de ll Lombardia con 20 años y 16 días, en el primer Monumento de su corta carrera, luego de registrar 5h, 49m y 28s. El galo sucedió en el trono a Tadej Pogacar, el astro esloveno, ganador de las cuatro ediciones anteriores.

Seixas pasa a ser el cuarto vencedor más precoz en la historia de los Monumentos. Su triunfo lo cimentó con un cambio de ritmo asfixiante en Civiglio en el que no necesitó ni levantarse de la bicicleta para soltar a sus rivales: “Sentía que el ritmo era muy lentó y aceleré antes de lo esperado”, señaló. Incrédulo con su éxito, cumple “un sueño”.

Cabe recordar que Seixas ya venía rompiendo moldes de precocidad. Con apenas 19 años, se convirtió en el ganador más joven de la Flecha Valona e hizo lo propio en la Itzulia. Además, en el Tour de Francia tomó la salida con 19 años, 9 meses y 10 días, siendo el participante más joven en la ‘Grande Boucle’ desde Adrien Cento en 1937.