Calendario del boxeo: ¿Qué peleas hay este sábado 10 de octubre y dónde ver las funciones?

Combates de boxeo para este sábado 10 de octubre. Estos combates podrán ser seguidos en distintas plataformas y canales desde México. (@GoldenBoyBoxing @LaCarteleradBox @WBABoxing/X)

Este sábado 10 de octubre, el boxeo mexicano estará presente en las pantallas, con contendientes a títulos mundiales y plata, así como la pelea titular por el campeonato vacante de peso ligero del AMB. Estas peleas serán las que se podrán ver en territorio mexicano:

Peleas de boxeo del sábado 10 de octubre con transmisión en México

La actividad boxística estará encabezada por dos combates de campeonato mundial en Chicago y una función en Durango que podrá seguirse por televisión abierta.

Floyd Schofield vs. Lucas Bahdi

Horario: función principal desde las 18:00 horas (CDMX).

Dónde ver: DAZN México, ESPN, Disney+.

Sede: Wintrust Arena, Chicago.

Título: Campeonato mundial ligero vacante de la AMB.

Schofield y Bahdi protagonizarán la función de Golden Boy Promotions, que contará con transmisión internacional de DAZN.

Ricardo Sandoval vs. Sergio “Yoreme” Mendoza

Horario: misma función, desde las 18:00 horas (CDMX).

Dónde ver: DAZN México.

Sede: Wintrust Arena, Chicago.

Títulos: Campeonatos mundiales de peso mosca del CMB y la AMB.

El mexicano Sergio Mendoza buscará conquistar los títulos mundiales de Ricardo Sandoval. El Consejo Mundial de Boxeo confirmó expresamente la transmisión para México.

Gohan Rodríguez vs. Joe Shiraishi

Horario: función desde las 19:00 horas (CDMX).

Dónde ver: Canal 5, televisión abierta.

Sede: Gómez Palacio, Durango.

Título: Campeonato Plata del CMB.

El mexicano Gohan Rodríguez enfrentará al japonés Joe Shiraishi. Canal 5 promociona la transmisión del combate en su programación.

Atención al sábado 17 de octubre; con más boxeo y títulos en juego

Luego de la actividad de este fin de semana, como es costumbre, el boxeo no parará, pues el siguiente sábado, las peleas titulares en los pesos pesado, superwélter y pluma estarán en juego:

Daniel Dubois vs. Fabio Wardley II

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

Horario: función desde las 10:00 horas (CDMX), según la programación publicada.

Dónde ver: DAZN.

Título: Campeonato mundial de peso pesado de la OMB.

Sebastián Fundora vs. Ermal Hadribeaj

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

Horario: transmisión anunciada desde las 17:30 horas (CDMX).

Dónde ver: DAZN México.

Título: Campeonato mundial superwelter del CMB.

Brandon Figueroa vs. Tomoki Kameda