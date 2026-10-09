Real Madrid vs Villarreal: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo LaLiga de España

Como parte de la Jornada 8 de la LaLiga de España 2026-27, el equipo del Real Madrid enfrentará al Villareal este sábado 10 de octubre, después de la pausa por los encuentros amistosos entre selecciones a nivel mundial.

La jornada anterior los Madridistas perdieron contra el Atlético de Madrid con un marcador 2 a 1; mientras que Villareal salió victorioso ante Levante con 3 goles a su favor y 1 en contra.

Horario y dónde ver el partido Real Madrid vs. Villareal

El partido entre Real Madrid y Villareal se llevará a cabo este sábado 10 de octubre en punto de las 13:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, casa de los Madridistas.

En México, el partido únicamente podrá verse a través del canal de televisión de paga SKY Sports o en la plataforma de streaming SKY+, también estará disponible en algunos de los paquetes del servicio de cable de izzi.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?

A pesar de perder en la Jornada 7, el Real Madrid llega mejor posicionado a este encuentro en el puesto número 4 de la tabla de posiciones con 5 partidos ganados y 2 perdidos; además, cuenta un diferencia de 10 a su favor. Siendo el atacante francés Kylian Mbappé el mayor goleador del equipo con 7 anotaciones y 2 asistencias en 7 partidos.

Mientras que el equipo de Villareal alcanza el puesto número 9 con 2 encuentros ganados, 2 empatados y 3 perdidos; igualmente tiene una diferencia de un gol a su favor. El mayor goleador del equipo es el mediocampista senegalés Pape Gueye, con 3 goles anotados en 7 partidos.

Resultados de su último encuentro

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue el 24 de enero de 2026 en el Estado La Cerámica en Villareal. Real Madrid salió victorioso con 2 anotaciones de Mbappé en el minuto 47 y en el añadido de la segunda mitad con un penalti, mientras que los de casa se retiraron con las manos vacías.

Para el próximo encuentro, se espera que el equipo de casa salga con la victoria y pueda sumar más puntos en la tabla de posiciones después de su anterior derrota.