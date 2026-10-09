América: ¿Cómo es el uniforme conmemorativo que estrenan las Águilas ante Monterrey?

América La nueva indumentaria especial de las Águilas ya aparece en los registros que tiene la Liga MX. (Club América)

Las Águilas del América estrenarán este fin de semana un jersey conmemorativo, el cual será una de las piezas que todo coleccionista azulcrema quiere portar en su pecho.

¿Cuándo estrenará el América su uniforme conmemorativo en el Apertura 2026?

Así, la nueva indumentaria especial de las Águilas ya aparece en los registros que tiene la Liga MX y es un modelo de auténtico lujo, ya que seguramente volará de los anaqueles de las tiendas.

De esta forma, el América festejará su 110 aniversario ante Rayados, equipo al cual enfrentarán utilizando su uniforme conmemorativo y luce espectacular.

Ahora, la nueva indumentaria que presentarán las Águilas el próximo sábado en el Estadio Azteca será parte del juego ante Rayados, el cual se disputará en la Jornada 11.

¿Y este nivel de calidad? 🤯💙💛 El jersey conmemorativo de nuestro 110 aniversario lo es todo, ¡una maravilla! 🦅✨ #110AñosDeAmérica https://t.co/YO450zoOGF — Club América (@ClubAmerica) October 9, 2026

¿Cómo será el uniforme conmemorativo del América?

La nuev camiseta del 110 aniversario de las Águilas del América saldrá en color crema, los shorts y las calcetas son de color azul marino, por lo que remonta a la década de los 70.

Así también, la playera también contará con detalles en azul marino en el puño de las mangas y en el cuello, el cual es de tipo redondo.

En el centro del jersey destacan los escudos del América y adidas en su versión retro, por lo que es un uniforme de auténtica colección.

Así, las Águilas del América y Rayados se enfrentarán el próximo sábado 10 de octubre en punto de las 21:10 horas en la cancha del Estadio Banorte, por lo que ambos buscarán el triunfo que tanto les ayuda para poder aspirar a la Liguilla.