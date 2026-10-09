Manchester United vs Tottenham: análisis, prónóstico, cómo y dónde ver en vivo la Premier League

Manchester United vs Tottenham Hotspur La Premier League recibe la Jornada 6 con uno de los partidos más interesantes del fin de semana.

El Manchester United y el Tottenham Hotspur se enfrentarán este sábado 10 de octubre de 2026, en uno de los compromisos más atractivos de la sexta jornada de la Premier League.

El encuentro se disputará en Old Trafford, donde ambos clubes buscarán conseguir tres puntos importantes después de un comienzo de temporada marcado por los resultados negativos y las dificultades para encontrar regularidad.

Análisis del Manchester United vs Tottenham

El Manchester United, dirigido por Michael Carrick, llega después de empatar 1-1 frente al Fulham, resultado con el que prolongó a tres encuentros su racha sin victorias en la Premier League. Los Red Devils solamente han conseguido un triunfo en sus primeros cinco compromisos, además de registrar dos empates y dos derrotas, situación que los mantiene alejados de los primeros lugares de la clasificación.

Uno de los principales problemas del conjunto de Manchester ha sido la falta de contundencia ofensiva, pues, a pesar de generar oportunidades de gol, no ha conseguido transformar su dominio en resultados favorables. Bruno Fernandes se mantiene como una de sus principales figuras, mientras que Bryan Mbeumo y Matheus Cunha tendrán la responsabilidad de generar peligro frente a una defensa que también ha mostrado dificultades durante las primeras jornadas.

Además, Carrick deberá afrontar el compromiso con algunas ausencias importantes. Benjamin Šeško, Patrick Dorgu y Manuel Ugarte se encuentran descartados, mientras que la participación de Noussair Mazraoui y Amad Diallo dependerá de su evolución física. Por otro lado, el mediocampista Carlos Baleba podría realizar su debut con el conjunto de los Diablos Rojos en el Teatro de los Sueños.

Por su parte, el Tottenham de Roberto De Zerbi atraviesa un panorama todavía más complicado. Los Spurs no han conseguido ganar ninguno de sus cinco encuentros y llegan después de perder 3-2 frente al Aston Villa. Además, se han quedado sin anotar en cuatro partidos, lo que evidencia sus dificultades para generar oportunidades y aprovechar las llegadas al área rival.

El conjunto londinense también presenta bajas importantes, entre ellas las de Xavi Simons, Wilson Odobert y Mykhailo Mudryk. Sin embargo, contará con la disponibilidad de los defensores Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke, mientras que Dejan Kulusevski continúa avanzando en su recuperación.

En cuanto a los antecedentes recientes, Manchester United consiguió imponerse 2-0 en el último enfrentamiento entre ambos clubes, disputado en febrero de 2026. No obstante, Tottenham había ganado tres de los cinco compromisos anteriores, incluida la final de la Europa League de 2025.

Pronóstico del Manchester United vs Tottenham

El Manchester United parte como ligero favorito para quedarse con los tres puntos, principalmente por su condición de local y por el complicado momento que atraviesa Tottenham. Sin embargo, los Red Devils tampoco han demostrado una superioridad constante durante las primeras jornadas, por lo que el encuentro podría definirse mediante errores defensivos o acciones individuales.

Una de las principales fortalezas del conjunto de Carrick será la capacidad de Bruno Fernandes para organizar el ataque y generar oportunidades mediante pases entre líneas. Asimismo, la velocidad de Bryan Mbeumo y la movilidad de Matheus Cunha podrían resultar determinantes para superar a una defensa que ha tenido dificultades para mantener el orden durante los partidos.

Por su parte, Tottenham buscará aprovechar los espacios que deje Manchester United cuando adelante sus líneas. La propuesta ofensiva de Roberto De Zerbi podría generar oportunidades mediante transiciones rápidas, aunque la falta de contundencia que han mostrado los Spurs durante el campeonato representa uno de sus principales obstáculos.

Se espera un encuentro disputado, con oportunidades para ambos conjuntos, pero la localía y la mayor capacidad ofensiva de los Red Devils podrían inclinar el resultado a su favor.

Cómo y dónde ver el partido Manchester United vs Tottenham

El enfrentamiento entre Manchester United y Tottenham se disputará el sábado 10 de octubre de 2026, a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en Old Trafford. El encuentro corresponde a la sexta jornada de la Premier League 2026-2027.