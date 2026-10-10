Sergio Pérez saldrá desde el sitio 19 en el Gran Premio de Singapur

Fórmula 1 en Marina Bay. Sergio Pérez sabe que tendrá pocas posibilidades reales para la carrera del GP de Singapur este domingo. (CadillacF1News_)

El mexicano Sergio Pérez la pasó mal en la clasificación del Gran Premio de Singapur, se ubicó en el puesto 20 en la Q1 quedando eliminado y, sin ninguna posibilidad real de pelear en la carrera de este domingo en el circuito urbano de Marina Bay, desde donde saldrá desde el sitio 19 por la sanción a George Russell.

‘Checo’ Pérez señaló que las carencias del Cadillac MAC-26 quedaron expuestas una vez más. “Esperábamos algo un poco mejor, pero obviamente el motor no es tan importante por aquí, así que Aston Martin está muy fuerte, y obviamente Williams también”, indicó el mexicano.

Al referirse a sus rivales cercanos como los Williams o los Aston Martin, Pérez Mendoza dijo: “Ellos han desarrollado mucho más que nosotros y parecen estar yendo más lejos que nosotros en este momento. La diferencia es demasiado grande”.

A pesar de quedar en la posición 20, ‘Checo’ Pérez destacó que hay aspectos positivos que siguen dando pasos que serán críticos para el 2027.

‘Checo’ hizo una vuelta sólida, pero insuficiente

“Aunque hoy le saqué el máximo rendimiento al auto, fue una vuelta muy sólida. Una de las vueltas más fuertes que he hecho por aquí y estoy muy, muy satisfecho, pero simplemente no fue suficiente ni para ganar una posición porque estamos demasiado lejos en este circuito”.

“Todo es principalmente carga, mecánicamente nuestra suspensión y absorción son muy deficientes, así que creo que sabemos en qué áreas debemos trabajar para el próximo año”.

Incidente con Lance Stroll en la carrera Sprint

Durante la carrera sprint en Singapur, Sergio Pérez y Lance Stroll tuvieron un contacto en el arranque. Luego de la revisión de los comisarios determinaron que el mexicano tenía la mayor responsabilidad, pero decidieron no penalizarlo.

Según el informe, el mexicano intentó un rebase legítimo por el interior, pero bloqueó la rueda delantera derecha perdiendo el control del monoplaza. Aunque la sanción correspondiente era de cinco segundos, las autoridades tomaron en cuenta las difíciles condiciones climáticas de un asfalto mojado por lluvia.

Pérez abandonó a las primeras de cambio y este tipo de castigos no se convierten en puestos en la parrilla, los comisarios decidieron no aplicar ninguna penalización para la carrera principal.

Al ser cuestionado sobre el tema, Checo Pérez calificó el accidente como “solo un incidente de carrera” antes de agregar “siempre es difícil estar de acuerdo con los comisarios”.

La carrera del Gran Premio de Singapur 2026 se disputa este domingo 11 de octubre a las 06:00 horas del centro de México.