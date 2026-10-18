Gaby López firma otro Top 10 y se consolida entre las mejores del mundo

LA MEJOR GOLFISTA MEXICANA DE LA ACTUALIDAD. Gran final para una gran semana de Gaby López, que no sólo sumó otro Top 10 en la LPGA, sino que continúa consolidándose entre las mejores 15 golfistas del planeta y como una firme candidata a cerrar 2026 dentro de la élite mundial. ((Archivo).)

La mexicana Gaby López cerró una destacada semana en el Buick LPGA Shanghai al finalizar en el décimo lugar, resultado que le permitió sumar su cuarto Top 10 de la temporada 2026 y mantenerse como una de las golfistas más consistentes del circuito.

ASCENSO EN LA RACE TO CME GLOBE

Con esta actuación en China, López escaló al puesto 21 de la Race to CME Globe, la clasificación anual de la LPGA que determina a las jugadoras que avanzan al cierre de temporada y pelean por los mayores premios del año. La mexicana acumula cuatro Top 10 en 16 torneos disputados durante 2026, además de un segundo lugar en el U.S. Women’s Open y un tercer puesto en el Mizuho Americas Open.

La golfista capitalina firmó una ronda final de 67 golpes para asegurar el empate en la décima posición y cerrar con sensaciones positivas una campaña en la que ha recuperado protagonismo dentro de la élite internacional.

ENTRE LAS MEJORES DEL RANKING MUNDIAL

Más allá del Top 10 conseguido en Shanghái, Gaby López ocupa actualmente el puesto 14 del Rolex Women’s World Golf Rankings, la clasificación mundial oficial del golf femenil, posición que la coloca como la mejor mexicana del mundo y a las puertas del Top 10 internacional.

Este ranking refleja el gran momento que vive la tres veces ganadora en la LPGA, quien ha logrado sostener resultados de alto nivel a lo largo de la temporada y se mantiene en la conversación entre las jugadoras más competitivas del circuito. Actualmente, su ubicación mundial la sitúa por encima de figuras consolidadas como Lydia Ko, además de reafirmar su condición como referente del golf femenil mexicano.

Gran final para una gran semana de Gaby López, que no sólo sumó otro Top 10 en la LPGA, sino que continúa consolidándose entre las mejores 15 golfistas del planeta y como una firme candidata a cerrar 2026 dentro de la élite mundial.