Jordan Love guía a Packers a una sólida victoria sobre Cowboys

VICTORIA. La actuación defensiva de Green Bay fue determinante, limitando la producción de una ofensiva de Dallas que nunca encontró consistencia ni logró aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

Jordan Love lanzó un pase de anotación y sumó otro touchdown por la vía terrestre para comandar la victoria de los Green Bay Packers por 23-13 sobre los Dallas Cowboys, en duelo correspondiente a la Semana 6 de la temporada de la NFL.

El mariscal de campo de Green Bay registró 276 yardas totales, con un envío de touchdown, una intercepción sufrida y tres capturas. Su liderazgo fue clave para que los Packers controlaran el partido desde el inicio y administraran la ventaja durante prácticamente todo el encuentro.

Por su parte, Dak Prescott completó una actuación discreta para Dallas, con 258 yardas aéreas y un pase de anotación, aunque fue interceptado en dos ocasiones y capturado una vez, en una noche complicada para la ofensiva local.

Packers domina la posesión y golpea primero

La escuadra dirigida por Matt LaFleur mostró superioridad desde la serie inaugural. En el primer cuarto, Love encabezó una extensa ofensiva de 90 yardas en 14 jugadas, consumiendo más de seis minutos del reloj, que concluyó con una conexión de touchdown con Matthew Golden para el 7-0.

Green Bay mantuvo el control en el segundo periodo con otra serie metódica de más de ocho minutos y 73 yardas recorridas. Aunque la ofensiva se quedó a escasas dos yardas de la zona de anotación, el pateador Trey Smack convirtió un gol de campo de 25 yardas para ampliar la ventaja a 10-0.

Mientras tanto, los Cowboys batallaban para encontrar ritmo ofensivo. Prescott sufrió su primera intercepción cuando intentó conectar con CeeDee Lamb, pero el profundo Evan Williams anticipó la trayectoria del envío y se quedó con el balón.

La defensiva de Green Bay marca la diferencia

La defensa de los Packers volvió a castigar a Dallas antes del descanso. En otra jugada destinada a Lamb, el receptor perdió el equilibrio y permitió que Brandon Cisse interceptara el pase, devolviendo la posesión a Green Bay en una posición favorable.

Love capitalizó inmediatamente el error. El quarterback culminó la siguiente serie ofensiva con una anotación por acarreo que incrementó la diferencia a 17-0, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

La actuación defensiva de Green Bay fue determinante, limitando la producción de una ofensiva de Dallas que nunca encontró consistencia ni logró aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

Dallas reacciona, pero demasiado tarde

Los Cowboys finalmente rompieron el cero al abrir la segunda mitad. Tras avanzar 46 yardas en nueve jugadas, Javonte Williams cruzó la zona de anotación para acercar a su equipo 7-17.

Sin embargo, la respuesta de Green Bay fue inmediata. Un nuevo gol de campo de Trey Smack devolvió la tranquilidad a los visitantes y colocó la pizarra en 20-7.

Ya en el último cuarto, los Packers volvieron a mover eficazmente las cadenas, aunque nuevamente se quedaron cortos cerca de las diagonales. Smack conectó entonces un intento de 29 yardas para ampliar la diferencia a 23-7, ventaja prácticamente definitiva.

Dallas maquilló el marcador cuando restaban apenas 44 segundos en el reloj gracias a un pase de Prescott para Ryan Flournoy, pero la reacción llegó demasiado tarde y el encuentro concluyó con el 23-13 favorable a Green Bay.

Packers exhibe madurez

Más allá del resultado, la clave del triunfo de Green Bay estuvo en el dominio del reloj, la eficiencia de Jordan Love y una defensa oportunista que generó dos intercepciones fundamentales. Los Packers controlaron el ritmo del partido con largas series ofensivas y evitaron que los Cowboys encontraran continuidad en ataque.

Con esta actuación, Jordan Love continúa consolidándose como el líder de una escuadra que aspira a competir seriamente dentro de la Conferencia Nacional, mientras que Dallas deberá corregir errores ofensivos y de ejecución para mantenerse en la pelea durante la segunda mitad de la campaña.