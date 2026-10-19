La irregularidad es lo único regular

LO QUE LE ESPERA. Prácticamente calificado a la liguilla, con todo y un partido pendiente, el calendario restante de las Águilas les tiene preparados duros enfrentamientos, incluido un cierre contra Toluca, Pumas y Tigres, (Eduardo Serratos)

Los números dicen que es el gran candidato, pero la irregularidad genera dudas. Una semana, América arrolla a su rival y a la siguiente sufre para regresar luego de regalar el primer tiempo, además de que contra los equipos ubicados en los primeros lugares no ha podido.

Prácticamente calificado a la liguilla, con todo y un partido pendiente, el calendario restante de las Águilas les tiene preparados duros enfrentamientos, incluido un cierre contra Toluca, Pumas y Tigres, que estarán peleando por entrar a la “fiesta grande” o acomodarse entre los primeros cuatro. Con ello, América tendrá muy buenas pruebas antes de la fase importante, lo que podría servirle para llegar bien embalado.

Las mismas dudas ante los rivales fuertes

Las dudas siguen siendo las mismas de toda la temporada: los partidos contra rivales más serios. Contra los candidatos, las Águilas tienen hasta ahora una derrota, ante Cruz Azul, y un empate, frente a Guadalajara, que para mí son, junto con Toluca, los que más posibilidades tienen de pelear por el título.

El tema es que los demás equipos están muy lejos de su máximo potencial y dan dos de cal por tres de arena. Aun así, Toluca tiene a Antonio Mohamed en la banca, y eso representa una ventaja extra.

Chivas busca reaccionar; América mantiene la constancia

Las Chivas han caído en las últimas jornadas y se ven muy lejos de poder pelear, pero hay que recordar que un buen cierre puede marcar toda la diferencia. El “Rebaño” ya tiene experiencia, con estos jugadores, de mejorar en la parte final, por lo cual no podemos descartarlo.

Hay que reconocer también que, más allá de la irregularidad que ha existido este torneo, las Águilas son el equipo más constante. Están dentro de las mejores ofensivas y las mejores defensivas, algo que han logrado con un equipo prácticamente sin refuerzos y que cerrará la campaña con todas sus armas disponibles.

Fecha doble decisiva para el cierre del torneo

Esta semana, en la que hay fecha doble, será clave para separar al grupo de calificados y ver si su nivel va en ascenso. Quienes ya no tienen margen de error, como Pumas, Rayados o Tigres, tendrán en estos días dos finales en las que podrían definirse prácticamente sus posibilidades de entrar o no a la liguilla.

El sistema de competencia nos regala un torneo en el que hasta Santos, que comenzó la campaña con cinco derrotas consecutivas y seis en sus primeros siete partidos, todavía puede pensar en ser campeón.

No es lo más justo deportivamente hablando, pero es la realidad de nuestra Liga MX.