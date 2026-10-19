Omar Morales se queda a un paso del Korn Ferry Tour tras brillante actuación en República Dominicana

El campeonato, disputado en el campo PGA Ocean’s 4 de Playa Nueva Romana, en República Dominicana, representó la gran final de la temporada 2026 del PGA TOUR Américas, circuito que otorga diez membresías para competir en el Korn Ferry Tour 2027, la antesala directa del PGA TOUR.

Luchó por el liderato hasta el cierre

La actuación de Morales fue una de las historias más destacadas de la semana. Tras una brillante tercera ronda de 65 golpes, el mexicano llegó empatado en el liderato después de 54 hoyos junto al inglés Charlie Crockett y el estadounidense Mesa Falleur, colocándose en posición de pelear por una de las codiciadas tarjetas de ascenso.

A falta de seis hoyos para concluir el torneo, el golfista mexicano incluso alcanzó la cima de la clasificación y soñó con la victoria. Sin embargo, el cierre favoreció a otros contendientes y terminó ubicándose en la quinta posición, quedándose a solamente dos golpes de haber forzado un desempate por una tarjeta del Korn Ferry Tour. La diferencia fue mínima en un torneo en el que cada golpe tenía un enorme valor deportivo y económico.

Una temporada de crecimiento internacional

El resultado adquiere aún mayor relevancia al considerar el contexto de la campaña. Morales, egresado de UCLA, comenzó la semana en el puesto 42 de la lista de puntos del circuito y necesitaba prácticamente una victoria para asegurar el ascenso al Korn Ferry Tour.

Durante 2026 acumuló seis Top 25 en el PGA TOUR Américas, consolidándose como una de las jóvenes promesas latinoamericanas. El mexicano ya había obtenido estatus en el Korn Ferry Tour mediante el programa PGA TOUR University, por lo que esta semana buscaba regresar al circuito de desarrollo del PGA TOUR a través de los resultados en competencia.

La mentalidad de Omar

Previo a la ronda final, el mexicano dejó clara su filosofía para afrontar la presión de una jornada decisiva.

“Es una ronda más de golf, no necesariamente diferente de ayer, de hoy o de antier. A mí no me gusta mucho ver el tablero; voy a lo mío y a hacer el score más bajo que pueda”, señaló Omar Morales.

Además, destacó las exigentes condiciones del recorrido dominicano, considerado una auténtica prueba para quienes aspiran a competir en los niveles más altos del golf mundial.

“La verdad es que tienes que jugar bien en todas las condiciones si quieres ascender al PGA Tour”, afirmó el mexicano.