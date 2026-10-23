GP de Estados Unidos: horarios de clasificación y carrera de la F1 en Austin (Daniel Augusto)

Este viernes 23 de octubre inició el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. Aquí te presentamos los detalles de la carrera de la Fórmula 1.

En la ronda anterior, en el Gran Premio de Singapur, el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, salió victorioso en el evento.

Horarios de prácticas libres, clasificación y carrera

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos inició este viernes 23 de octubre y acabará el domingo 25 de octubre. El orden para las prácticas libres, clasificación y carrera será el siguiente:

Viernes 23 de octubre.

Práctica Libre 1 a las 11:30 horas.

Práctica Libre 2 a las 15:30 horas.

Sábado 24 de octubre.

Práctica Libre 3 a las 11:30 horas.

Clasificación a las 15:00 horas.

Domingo 25 de octubre.

Gran Premio de Estados Unidos a las 14:00 horas.

Se realizará en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, la pista tiene una longitud de 5.513 kilómetros y se correrán 56 vueltas.

¿Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos?

El evento estará disponible en el canal de televisión por cable FOX Sports, SKY Sports y en la plataforma de streaming F1 TV PRO, esta última se contrata mediante el sitio web oficial o en su aplicación para dispositivos móviles, tiene un precio de $999 pesos anuales y en su plan mensual con Telmex o Telcel de $119 pesos.

Tablero actual de la Fórmula 1

Actualmente el podio de la Fórmula 1 se encuentra de la siguiente manera:

Kimi Antonelli, corredor italiano de Mercedes con 340 puntos. George Russell, corredor británico de Mercedes con 238 puntos. Levis Hamilton, corredor británico de Ferrari con 229 puntos.

Antonelli tiene supera al segundo lugar de campeonato de pilotos por 102 puntos. Dependiendo de la posición final de cada carrera se otorgará cierta cantidad de puntos a los pilotos:

1° - 25.

2° - 18.

3° - 15.

4° - 12.

5° - 10.

6° - 8.

7° - 6.

8° - 4.

9° - 2.

10° - 1.

¿Cuándo y dónde será el próximo Gran Premio de la F1?

La siguiente parada de la Fórmula 1 será en la Ciudad de México en su Ronda 19 del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el Gran Premio de México.

Igualmente, el piloto mexicano de Cadillac Sergio ‘Checo’ Pérez ofrecerá un Show Run en CDMX en avenida Paseo de la Reforma, CDMX este miércoles 28 de octubre de 10:00 a 12:30 horas.