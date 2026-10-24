Gaby López se mete al Top 25 en el BMW Ladies Championship

BMW Ladies Championship. Gaby López luchará por otro buen resultado en su gira por Asia este fin de semana. (Foto especial)

Gaby López llegó al Top 25 después de tres rondas en el BMW Ladies Championship que se juega en Corea del Sur, mientras la local Haeran Ryu toma ventaja de tres impactos hacia la obtención del campeonato.

Luego de tres jornadas Gaby comparte el T22, tras recorrido de 69 golpes el sábado. La mexicana suma -7 golpes en el acumulado, a 10 de distancia de la líder solitaria Ryu, una de las grandes favoritas a la victoria.

Gaby llegó a Corea del Sur después de un Top 10 obtenido el domingo anterior en el Buick LPGA en Shanghái y ese resultado le permitió alcanzar el sitio 13 en el ranking mundial de golf femenil, el sitio más alto que ha alcanzado en su carrera profesional.

En Shanghái, Gaby firmó en domingo su única ronda bajo par con 67 golpes y eso la llevó a terminar en el T10 con un total de 286 (-2).

Ahora en Corea del Sur la mexicana también aspira tener un recorrido que la eleve más allá del T22 al que llegó el sábado.

En la punta, detrás de Haeran Ryu, hay tres jugadoras que suman -13 golpes cada una. Ellas son Minji Park, Hye Jin-Choi y Yuri Yoshida, todas locales, como indicativo de que el trofeo de campeona se quedará con una jugadora de casa.