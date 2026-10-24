Atlante deja escapar el empate; falla Clar un penalti y San Luis sigue con vida en el Apertura 2026

LO LOGRAN. San Luis se lleva los 3 puntos a su casa. (MarcoTulioGonzRod)

El paraguayo Walter Clar falló un penalti en los minutos finales y el Atlético de San Luis derrotó 1-0 al Atlante este viernes, en partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El único gol del encuentro fue obra de Benjamín Galdames, resultado que mantiene vivas las aspiraciones potosinas de avanzar a los cuartos de final. Con la victoria, San Luis ascendió al décimo puesto de la clasificación, mientras que Atlante permanece en el decimoquinto lugar.

Un duelo cerrado y con arqueros protagonistas

La primera mitad transcurrió con mucha disputa en la zona media del campo y escasas oportunidades claras. Cuando los ataques lograron generar peligro, los guardametas respondieron de manera oportuna.

Tanto Gibrán Lajud, por el conjunto potosino, como Óscar Jiménez, por los azulgranas, evitaron la caída de su marco y se convirtieron en las figuras de un primer tiempo equilibrado.

Galdames marca la diferencia

Para la parte complementaria, ambos equipos mostraron mayor intención ofensiva. Sin embargo, fue San Luis el que encontró la fórmula para romper el empate.

Al minuto 59, el chileno Felipe Mora filtró un balón para Galdames, quien definió de pierna derecha para vencer a Jiménez y adelantar a los locales.

INTENSO.

INTENSO. Ambos equipos brindaron un buen espectáculo. (MarcoTulioGonzRod)

Clar perdona y Atlante se desploma

Los Potros, dirigidos por Miguel Herrera, se lanzaron al ataque en busca de la igualada y encontraron una oportunidad inmejorable en tiempo de compensación.

Al 90+4, Walter Clar cobró un penalti que fue contenido por Lajud. En la acción posterior, el defensor paraguayo volvió a tener el empate en sus botines, pero su remate, tras un rebote del arquero, se estrelló en el travesaño.

Con este resultado, San Luis llegó a 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El conjunto potosino se colocó a una unidad de Monterrey y Querétaro, ubicados en el séptimo y octavo puestos, respectivamente.

Juárez y Necaxa firman empate sin brillo

Horas antes, FC Juárez, colista de la clasificación, empató 1-1 con Necaxa en un partido de escasas emociones.

Owen González adelantó a los hidrocálidos, mientras que Luca Martínez rescató la igualdad para los fronterizos.

Se vienen los duelos estelares de la jornada

La actividad más atractiva del fin de semana comenzará este sábado, cuando las Chivas de Guadalajara, segundas de la clasificación, visiten a Monterrey. Ese mismo día, Toluca enfrentará a León y Tigres UANL se medirá con Pumas UNAM.

El domingo, el líder América recibirá a Pachuca, que cuenta con el venezolano Salomón Rondón, líder de goleo del torneo. Además, Cruz Azul visitará a Querétaro, Puebla será anfitrión del Atlas y Santos Laguna cerrará la jornada frente a Tijuana.

El paraguayo Walter Clar falló un penalti en los minutos finales y el Atlético de San Luis derrotó 1-0 al Atlante este viernes, en partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.