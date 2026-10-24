México inicia con victoria en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA

Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA . La Selección Mexicana Sub-15 inicia con un triunfo en el torneo de la FIFA con sede en Azerbaiyán

La Selección Mexicana Sub-15 ganó a su similar de Hungría por 3-1 en su primer partido dentro de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026, evento en el que busca hacer historia.

Desde un principio, el duelo se inclinó a favor de los mexicanos. Tan solo 15 minutos tuvieron que pasar para que abrieran el marcador. Marcelo Villareal comandó una descolgada y remató de pierna izquierda para poner el primero del encuentro.

Con esta ventaja de 1-0, el silbante del encuentro pitó el final del primero de dos tiempos de 20 minutos, formato con el que se está jugando este torneo de categorías juveniles.

Doblete de Aarón Muñoz

A cinco minutos de iniciar la parte complementaria, Aarón Muñoz aprovechó un error en la salida del arquero húngaro para duplicar la ventaja de la Selección Nacional de México. Un gol que fue el previo de la gran actuación de este juvenil, pues ocho minutos después, tras otra mala salida del equipo europeo, el mismo Muñoz anotaría su doblete para poner el 3-0 en el marcador.

Pero los húngaros no se querían ir con el marcador en blanco y al minuto 39 descontaron gracias a un penal bien cobrado por el jugador Kenez Speier para el definitivo 3-1.

¿Cuál es el objetivo de este nuevo mundial?

La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA tienen como objetivo, ofrecer oportunidades competitivas significativas a aquellas naciones para las que clasificarse para las competencias de la FIFA sigue siendo un reto enorme. El torneo permite a todas las federaciones miembro participar en una competencia internacional, compararse con equipos de todo el mundo e inspirar a la próxima generación de jugadores, entrenadores y personal técnico.

La competencia cuenta con un innovador formato de 8 contra 8, con dos tiempos de 20 minutos cada uno. Se disputarán cerca de 1.000 partidos, y la infraestructura del torneo permitirá que se jueguen 20 encuentros simultáneos en varios campos, cada uno de los cuales acogerá hasta 10 partidos al día.

México colocado en el Grupo H, junto a Etiopía, Malasia, Siria, Hungría, inició con una victoria, su próximo partido será a partir de las 23:00 (tiempo del centro de México) ante la Selección de Dominica este mismo sábado.