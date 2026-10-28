América vs Tijuana: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de la liga MX en vivo

América vs Tijuana Henry Martín se perfila como titular hoy ante Xolos (Crónica digital y foto de Henry Martín de Mexsport)

Club América y Club Tijuana se enfrentan hoy en partido pendiente de la jornada 7 del torneo Apertura 2026 e la Liga MX. El estadio Banorte será el escenario dónde Gilberto Mora podría reaparecer tras algunas semanas ausente por lesión en la alineación titular de Xolos.

Las Águilas tienen el objetivo de sacar los tres puntos para tomar ventaja en el liderato general de la tabla ante sus perseguidores. En tanto, los dirigidos por Sebastián Abreu podrían saltar a la quinta posición en la clasificación de la primera división del futbol mexicano de obtener una victoria en la casa del conjunto azulcrema.

Previa y pronóstico Chivas vs. Necaxa: partido de la jornada 13 de la Liga MX

Los dirigidos por Guillermo Almada suman 27 puntos en la presente campaña, producto de ocho partidos ganados, dos empates y dos derrotas, la última de ellas ante Pachuca en la jornada 13 en el Estadio Banorte. Sí hoy Club América gana, prácticamente se convertirá en el primer clasificado de manera oficial del Apertura 2026.

Xolos suma cuatros partidos sin derrota, el más destacado en la reciente jornada ante Santos, quitándole la racha al equipo lagunero de seis victorias consecutivas, llegando con este impulso al estadio Banorte en busca de sumar tres puntos para ir amarrándo puestos de liguilla.

En los antecedentes para el América vs. Tijuana los números son parejos en los últimos cinco encuentros disputados. En su última visita a la capital, el equipo donde milita Gilberto Mora sufrió una derrota de 3-1, pero en los cuatro partidos restantes de esta medición se registraron empates. Por ello el pronóstico para el partido de hoy es una victoria por un gol de diferencia para Las Águilas.

¿A qué hora juegan América vs Tijuana hoy?

El partido se disputa este miércoles en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América vs. Tijuana?

Canal 5 en TV abierta. TUDN y VIX en TV de paga.

Alineaciones probables América vs Tijuana

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sergio Bueno, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano; Israel Reyes, Erick Sánchez, Óscar Perea, Carlos Álvarez; Brian Rodríguez y Henry Martín

Tijuana: Antonio Rodríguez; Ramiro Árciga, Rafael Fernández, Jackson Poroso, Jesús Gómez; Jesús Vega, Francisco González, Ignacio Rivero, Iván Tona; Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani