Pumas CU recibe a Leones UAC en el Estadio Olímpico Universitario dentro de la Liga Mayor 2026

Pumas CU recibe a Leones UAC en el Estadio Olímpico Universitario

En el marco de la temporada de Liga Mayor 2026 de fútbol americano, Pumas CU se medirá en calidad de local frente a los Leones UAC el próximo viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El boleto de acceso tiene un precio general de $150.00 y la venta se encuentra abierta a través de la plataforma Ticketmaster, así como en las oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), ubicadas en el costado poniente del Estadio Olímpico Universitario (frente al estacionamiento número 3).

Si deseas acudir físicamente a las oficinas, podrás hacerlo dentro de sus horarios de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Para los aficionados que planeen adquirir sus entradas el mismo día del partido, la organización informó que el expendio en la DGDU estará habilitado únicamente hasta las 15:00 horas. Posterior a ese horario, las entradas se podrán conseguir directamente en las taquillas aledañas a las rejas “F” y “K” del Estadio Olímpico Universitario a partir de las 17:00 horas.

​El evento es convocado por la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU) e invita a toda la comunidad universitaria y afición en general a acudir al recinto olímpico para apoyar al conjunto auriazul.