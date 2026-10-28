La primera derrota de sus carreras: invictos que quitó el Canelo

Canelo vs invictos del boxeo. Estos son los peleadores a quienes Saúl "Canelo" Álvarez les quitó el invicto. (@GGGBoxing, @jaimemunguiaoficial, @SweetHandsPlant, @canelo/Redes Sociales)

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria profesional, Saúl “Canelo” Álvarez ha construido parte de su legado dentro del boxeo mundial al convertirse en el primer hombre capaz de derrotar a distintos campeones y contendientes que llegaron invictos a sus enfrentamientos. Entre sus víctimas destacan Gennady Golovkin, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y Jaime Munguía, quienes sufrieron su primer descalabro profesional frente al tapatío.

Ahora, el mexicano tendrá una nueva oportunidad de ampliar esa lista cuando enfrente al franco-camerunés Christian Mbilli, actual campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el próximo sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El monarca llegará con una marca de 29 victorias, cero derrotas y un empate, además de 24 nocauts, en un combate donde Álvarez buscará recuperar el cinturón de las 168 libras.

¿A cuántos boxeadores invictos ha derrotado Canelo Álvarez?

Desde sus primeras apariciones profesionales, Canelo ha enfrentado a pugilistas que todavía no conocían la derrota. Su historial incluye 11 victorias ante rivales invictos que contaban con triunfos profesionales previos, desde Gabriel Martínez en 2008 hasta William Scull en 2025. A estos antecedentes se suma Pedro López, quien llegó a su pelea de 2006 con una marca de cero victorias, cero derrotas y un empate.

Estos son los boxeadores que perdieron su invicto ante el mexicano, con sus registros antes del enfrentamiento:

Pedro López (2006)* : récord de 0-0-1 . Canelo ganó por nocaut en el primer asalto.

: . Canelo ganó por nocaut en el primer asalto. Gabriel Martínez (2008) : récord de 17-0-1 . Canelo ganó por nocaut técnico en el undécimo asalto.

: . Canelo ganó por nocaut técnico en el undécimo asalto. Euri González (2009) : récord de 17-0-1 . Canelo ganó por nocaut técnico en el undécimo asalto.

: . Canelo ganó por nocaut técnico en el undécimo asalto. Austin Trout (2013) : récord de 26-0 . Canelo ganó por decisión unánime.

: . Canelo ganó por decisión unánime. Liam Smith (2016) : récord de 23-0-1 . Canelo ganó por nocaut en el noveno asalto.

: . Canelo ganó por nocaut en el noveno asalto. Gennady Golovkin (2018) : récord de 38-0-1 . Canelo ganó por decisión mayoritaria después de 12 asaltos.

: . Canelo ganó por decisión mayoritaria después de 12 asaltos. Callum Smith (2020) : récord de 27-0 . Canelo ganó por decisión unánime.

: . Canelo ganó por decisión unánime. Billy Joe Saunders (2021) : récord de 30-0 . Canelo ganó por retiro técnico después del octavo asalto.

: . Canelo ganó por retiro técnico después del octavo asalto. Caleb Plant (2021) : récord de 21-0 . Canelo ganó por nocaut técnico en el undécimo asalto.

: . Canelo ganó por nocaut técnico en el undécimo asalto. Jaime Munguía (2024) : récord de 43-0 . Canelo ganó por decisión unánime.

: . Canelo ganó por decisión unánime. Edgar Berlanga (2024) : récord de 22-0 . Canelo ganó por decisión unánime.

: . Canelo ganó por decisión unánime. William Scull (2025): récord de 23-0. Canelo ganó por decisión unánime.

Golovkin, Caleb Plant y Jaime Munguía: las victorias más importantes de Canelo ante invictos

Uno de los triunfos más significativos ocurrió el 15 de septiembre de 2018, cuando Canelo le arrebató el invicto a Gennady Golovkin, considerado uno de los principales exponentes del peso mediano. El kazajo llegó al segundo enfrentamiento entre ambos con 38 victorias y un empate, precisamente el que había registrado contra el mexicano durante su primera pelea en 2017. Después de 12 asaltos, los jueces otorgaron la victoria a Álvarez por decisión mayoritaria, en un resultado que generó debate entre especialistas y aficionados.

Tres años después, el tapatío consiguió otro triunfo histórico cuando derrotó por nocaut técnico a Caleb Plant, quien se presentó con 21 victorias consecutivas y el campeonato mundial supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Aquella victoria, conseguida en noviembre de 2021, permitió que Álvarez reuniera los cuatro cinturones principales de las 168 libras y se convirtiera en el primer mexicano campeón indiscutido de la división.

En mayo de 2024, Canelo también terminó con la racha de 43 victorias de su compatriota Jaime Munguía, a quien envió a la lona durante el cuarto episodio antes de imponerse por decisión unánime, en lo que fue la última pelea del tapatío contra un mexicano desde 2017, cuanto derrotó a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime.

Christian Mbilli busca evitar su primera derrota ante Canelo Álvarez

El próximo rival de Canelo será Christian Mbilli, boxeador de 31 años nacido en Camerún y nacionalizado francés, quien mantiene un récord de 29 triunfos, un empate y 24 nocauts.

Aunque permanece sin derrotas, su última presentación, celebrada en septiembre de 2025, terminó en empate frente al guatemalteco Lester Martínez, en una de las peleas más exigentes de su trayectoria profesional.

Mbilli podría convertirse en el siguiente campeón invicto que pierde su primera pelea ante Canelo, aunque el franco-camerunés buscará aprovechar su juventud, resistencia y volumen de golpes para conservar el campeonato del CMB.