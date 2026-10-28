¡Rumbo a la remontada en la Serie Mundial 2026! Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 5 Brewers vs Rays este 28 de octubre

Juego 5 Brewers vs Rays Los Tampa Bay Rays extienden la contienda hasta el Juego 5 tras vencer a los Milwaukee Brewers la noche de ayer.

Contra el pronóstico de especialistas y público aficionado, el otoño de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) aún no termina, todo gracias a la primera victoria de los Tampa Bay Rays en la Serie Mundial 2026, cuarto encuentro de la contienda ante los Milwaukee Brewers que experimentaron su segunda derrota postemporada.

El triunfo de los Rays en el segundo juego llevado a cabo sobre el terreno del Tropicana Field, su actual casa previo a la construcción de su nuevo estadio, alimentó la esperanza que sus fanáticos y fanáticas tienen en poder presenciar una remontada milagrosa durante este Clásico de Otoño; en la historia de las Grandes Ligas, tal hazaña nunca ha sido lograda por ningún equipo.

Brewers vs Rays: ¿cuándo, dónde y a qué hora será el Juego 5 de la Serie Mundial 2026?

Un nuevo campeón de la MLB estuvo a punto de ser coronado la noche de ayer martes 27 de octubre, sin embargo, los Tampa Bay Rays batearon fuera de campo el pronóstico inicial que pretendía enterrarlos y extendieron su permanencia en la contienda tras vencer 4-3 a Milwaukee Brewers en el Juego 4, enfrentamiento que apuntaba a ser el último de la Serie Mundial 2026.

Will the Brewers clinch their first title or can the Rays send the series back to Milwaukee? Watch Game 5 of the #WorldSeries tonight at 8 PM ET on FOX, FOX One and FOX Deportes! https://t.co/yP42T9F06S — MLB (@MLB) October 28, 2026

A pesar de que Brewers sigue liderando el torneo 3-1, la extensión al Juego 5 de la competencia representa la oportunidad perfecta para que los Rays busquen aprovechar el impulso de su victoria reciente y seguir luchando por su primer título en terreno de Milwaukee; sin embargo, los actuales campeones de la Liga Nacional tratarán de arrebatar el trofeo —también primero para ellos— al encontrarse a tan sólo una victoria de coronarse.

Este intenso encuentro se llevará a cabo nuevamente en el Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida, y su transmisión en México comenzará a las 18:00 horas, tiempo de CDMX.

Brewers vs Rays EN VIVO: canales y streaming para ver el Juego 5 de la Serie Mundial

Las opciones para seguir la transmisión en vivo desde México del tercer juego en esta reñida e histórica competencia, son las siguientes:

Televisión abierta: Canal 9.

Canal 9. Canales por suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: FOX One, Disney+ Premium, ViX y MLB TV.

¡Se lo juegan todo! Abridores Brewers vs Rays para el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

El duelo monticular para esta noche promete ser un choque electrizante de estrategias y brazos poderosos, en quienes recaerá la responsabilidad de extender la contienda o finalizarla de una vez por todas.

Del lado de los locales, Tampa Bay Rays, el encargado de mantener con vida la esperanza de Florida es el lanzador derecho Drew Rasmussen, quien llega a este encuentro decisivo tras una dominante actuación previa que lo consolida como el estelar del equipo y el as del cuerpo técnico; con esta fórmula, los Rays buscarán contener a la ofensiva rival y forzar el regreso de la serie a Milwaukee.

Por su parte, los Brewers confiarán la misión del campeonato a su temible Jacob Misiorowski, lanzador derecho cuya velocidad pura ya ha hecho historia al registrar el lanzamiento más rápido jamás medido en un Clásico de Otoño. Haciendo uso de su recta humeante, complementada con una curveball indescifrable, Milwaukee tratará de asegurar el primer título de su equipo esta misma noche.