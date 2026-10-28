Gran Premio de México 2026: horarios de las prácticas libres y dónde ver a Checo Pérez en F1

Gran Premio de México 2026 Horarios de las prácticas libres y dónde ver a Checo Pérez en la F1 (@f1 / @schecoperez)

La Fórmula 1 está llegando al país y el Autódromo Hermanos Rodríguez albergará el Gran Premio de México 2026, que será una edición especial, ya que marcará el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a esta competencia en territorio mexicano. Después de ausentarse el año pasado, estará celebrando sus 300 grandes premios en su trayectoria en la máxima categoría.

Para esta ocasión, uno de los retos más difíciles que tendrán que enfrentar los pilotos será la menor densidad de aire, ya que el recinto está ubicado a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar. Aquí te contamos todo lo que debes saber para disfrutar del GP de México.

¿Cuáles son los horarios del Gran Premio de México 2026?

El GP de México de 2026 se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Los aficionados de este deporte podrán disfrutar del formato tradicional de la F1, por lo que habrá tres sesiones de práctica libre previas a la clasificación y a la carrera.

Estos son los horarios de la F1 para el GP de México 2026:

Práctica 1: Viernes de las 12:30 hasta las 13:30 horas.

Viernes de las 12:30 hasta las 13:30 horas. Práctica 2: Viernes de las 16:00 hasta las 17:00 horas.

Viernes de las 16:00 hasta las 17:00 horas. Práctica 3: Sábado de las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Sábado de las 11:30 hasta las 12:30 horas. Calificación: Sábado de las 15:00 hasta las 16:00 horas.

Sábado de las 15:00 hasta las 16:00 horas. Carrera: Domingo a partir de las 14:00 horas.

¿Dónde ver a Checo Pérez en la F1?

Los aficionados de la F1 podrán disfrutar de la carrera del GP de México 2026 en diversas alternativas, ya que durante esta ocasión su transmisión será más masiva debido a que estará disponible tanto en televisión como en plataformas digitales.

Estos son los medios en los que se podrá ver a Checo Pérez en la F1:

Canal 5.

TUDN.

ViX Premium

Sky Sports.

F1 TV Pro.