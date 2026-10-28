Wyndham Clark figura entre los favoritos en el VidantaWorld Mexico Open

El PGA Tour está en Vidanta Vallarta. Wyndham Clark buscará brillar en el VidantaWorld Mexico Open. (Foto especial)

Los estadounidenses Wyndham Clark, número 5 en el ranking mundial y Ben Griffin (28), más el sudcoreano Tom Kim (31) figuran entre los candidatos a sobresalir a partir de mañana en el VidantaWorld Mexico Open, torneo del PGA Tour.

Sin embargo, no son los únicos entre ellos, los expertos también creen que el mexicano Álvaro Ortiz podría jugar su mejor versión en esta edición del evento que por primera vez se juega en el otoño.

A diferencia de las cuatro ediciones de este torneo, esta vez el VidantaWorld Mexico Open pasó a ser un evento de la FedExCup Fall, después de haber estado en el calendario de primavera.

Para esta edición en el field de 120 competidores habrá dos campeones de las cuatro ediciones anteriores: Tony Finau (2023) y Brian Campbell, quien se presenta como el actual campeón defensor.

Además de ellos, cinco jugadores estarán disputando el torneo por quinto año consecutivo: Aaron Baddeley, Emiliano Grillo, David Lipsky, Álvaro Ortiz y Patrick Rodgers.

Entre todos los participantes Wyndham Clark es el favorito para ganar este evento, sus estadísticas lo respaldan, el estadounidense promedia 311,8 yardas desde el tee, que está en el 15% superior de jugadores del PGA Tour, pero solo acierta el 58% de sus fairways, lo que le sitúa en el tercio inferior en cuanto a precisión por lo que se presenta como la mejor combinación para Vidanta Vallarta.

Brian Campbell será otro de los jugadores a seguir, el año pasado derrotó a Aldrich Potgieter en un playoff, uno de los resultados más improbables de los últimos tiempos.

El local Álvaro Ortiz, es el favorito sentimental, participó en 25 eventos del Korn Ferry Tour este año y consiguió dos victorias, incluyendo un empate al sitio 9 en el Korn Ferry Tour Championship. Será la cuarta vez que juegue en Vallarta, ahora se presenta como el 142 del ranking mundial.

El VidantaWorld Mexico Open es el quinto evento de la FedExCup Fall, una serie de ocho torneos que se juegan después del Tour Championship con el propósito de terminar de definir la elegibilidad de los jugadores para la temporada 2027 del PGA Tour.

En estos eventos los jugadores procuran asegurar su posición entre los top 100 de la tabla de posiciones para conseguir estatus exento para la próxima temporada del Tour.