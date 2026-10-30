Fórmula 1: ¿Qué se necesita para ser piloto de carreras y qué escuelas hay en México para serlo?

Fórmula 1 El camino para llegar a la máxima categoría del automovilismo comienza desde el karting. (cuartoscuro)

Con el Gran Premio de la Ciudad de México este fin de semana, surge la pregunta de cómo los corredores llegan a la Fórmula 1 y, en particular, cuál es el camino a seguir en México.

¿Cómo es posible llegar a la F1 en México?

Desde hace alrededor de tres décadas, el camino tradicional para unirte a la máxima categoría del automovilismo es pasar por el karting a temprana edad y luego unirse al programa de entrenamiento de una escudería.

Es necesario destacar en el karting, y en México escuela como la Sierra Racing Academy o Undici Kart School ofrecen programas dirigidos por pilotos profesionales. A aquellos que sobresalgan, scouts de talento los apuntarán en dirección a una de los programas de desarrollo de escuderías pertenecientes a la Fórmula 1.

Red Bull, por ejemplo, es la escudería que más pilotos admite (aunque es, a la vez, la más competitiva), mientras que una como Mercedes es más selectiva. Ferrari, por su parte, cuenta con varias alianzas que le permiten tener un rango más amplio de corredores entre los cuales escoger. Una de ellas es con la escudería mexicana Telmex-Telcel, fundada por el empresario Carlos Slim. Esta fue la que ayudó a Sergio Pérez a catapultarse a Europa, donde llegaría hasta el programa de desarrollo de Ferrari, lo que le permitió unirse a Sauber en 2011.

Fue en 2020 que Ferrari hizo oficial una alianza con esta escudería para buscar jóvenes latinoamericanos que, como Pérez, puedan unirse a los equipo del equipo italiano. Recientemente, Rafael Câmara, quien debutará con Haas el próximo año en Fórmula 1, fue uno de ellos.

Una vez que te posicionas con una escudería, ya todo es cuestión de demostrar tu talento e ir escalando la pirámide de competencias que organiza la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Con la llegada de la Fórmula 2 a México el próximo año, por la cual han pasado muchos de los pilotos actuales, es posible que veamos más inversión en programas de desarrollo para los jóvenes interesados en el automovilismo.