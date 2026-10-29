Liga MX Femenil: partidos, horarios y dónde ver la jornada 13 del Apertura 2026 (@atlasfcfemenil @atletidesanluisfem @pumasmxfemenil)

La Liga MX Femenil Apertura 2026 entra en su etapa final; esta semana se jugará la penúltima semana del torneo. Actualmente, algunos equipos ya se encuentran en la siguiente etapa del torneo, mientras que otros lucharán por ganar los últimos 2 lugares de la Liguilla.

Conoce los detalles de los partidos de la última etapa de la Liga.

Fechas y horarios de la Jornada 13

Esta jornada arrancará el viernes 30 de octubre y terminará el lunes 2 de noviembre, siguiendo el siguiente calendario de fechas y horarios:

Viernes 30 de octubre

Toluca vs. Chivas a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Estará disponibles en:

Plataforma de streaming: ViX .

. Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.

Atlas vs. Tigres a las 19:08 horas en el Estadio Jalisco. Estará disponibles en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Rayadas vs. Pumas a las 21:00 horas en el Estadio BBVA. Estará disponibles en:

Televisión abierta: Canal 9.

Plataforma de streaming: ViX .

. Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.

Sábado 31 de octubre

Pachuca v. Querétaro a las 15:40 horas en el Centro de Gallos de Alto Rendimiento. Estará disponibles en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Xolos vs. Cruz Azul a las 14:45 horas en el Estadio Caliente. Estará disponibles en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Necaxa vs. Santos a las 21:10 horas en el Estadio Victoria. Estará disponibles en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Domingo 1 de noviembre

Puebla vs. Juárez a las 12:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Estará disponibles en:

Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.

América vs. Atlante a las 15:45 horas en la Cancha Centenario. Estará disponibles en:

Plataforma de streaming: ViX .

. Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.

Lunes 2 de noviembre

León vs. Atlético de San Luis a las 19:06 horas en el Estadio Nou Camp. Estará disponibles en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Equipos clasificados a la Liguilla del torneo

La Liga MX confirmó que 6 de 8 lugares en la Liguilla ya se encuentran ocupados, dejando únicamente 2 espacios disponibles. El Grupo A se encuentra lleno por los equipos de:

Rayadas

Tigres

FC Juárez

Toluca

Mientras al Grupo B ya tiene 2 clasificados:

América

Chivas

¿Qué equipos aún pueden clasificar en la Liguilla?

Actualmente, los equipos de Atlético de San Luis con 19 puntos, Pumas con 17 y Atlas con 16 se encuentran luchando por los últimos lugares del torneo, por lo que sus partidos de esta jornada tendrán un papel importante para la fase final del torneo.