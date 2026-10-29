Liga MX Femenil: partidos, horarios y dónde ver la jornada 13 del Apertura 2026

La Liga MX Femenil Apertura 2026 entra en su etapa final; esta semana se jugará la penúltima semana del torneo. Actualmente, algunos equipos ya se encuentran en la siguiente etapa del torneo, mientras que otros lucharán por ganar los últimos 2 lugares de la Liguilla.
Conoce los detalles de los partidos de la última etapa de la Liga.
Fechas y horarios de la Jornada 13
Esta jornada arrancará el viernes 30 de octubre y terminará el lunes 2 de noviembre, siguiendo el siguiente calendario de fechas y horarios:
Viernes 30 de octubre
Toluca vs. Chivas a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Estará disponibles en:
- Plataforma de streaming: ViX.
- Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.
Atlas vs. Tigres a las 19:08 horas en el Estadio Jalisco. Estará disponibles en:
- Plataforma de streaming: tubi y FOX One.
Rayadas vs. Pumas a las 21:00 horas en el Estadio BBVA. Estará disponibles en:
- Televisión abierta: Canal 9.
- Plataforma de streaming: ViX.
- Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.
Sábado 31 de octubre
Pachuca v. Querétaro a las 15:40 horas en el Centro de Gallos de Alto Rendimiento. Estará disponibles en:
- Plataforma de streaming: tubi y FOX One.
Xolos vs. Cruz Azul a las 14:45 horas en el Estadio Caliente. Estará disponibles en:
- Plataforma de streaming: tubi y FOX One.
Necaxa vs. Santos a las 21:10 horas en el Estadio Victoria. Estará disponibles en:
- Plataforma de streaming: tubi y FOX One.
Domingo 1 de noviembre
Puebla vs. Juárez a las 12:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Estará disponibles en:
- Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.
América vs. Atlante a las 15:45 horas en la Cancha Centenario. Estará disponibles en:
- Plataforma de streaming: ViX.
- Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.
Lunes 2 de noviembre
León vs. Atlético de San Luis a las 19:06 horas en el Estadio Nou Camp. Estará disponibles en:
- Plataforma de streaming: tubi y FOX One.
Equipos clasificados a la Liguilla del torneo
La Liga MX confirmó que 6 de 8 lugares en la Liguilla ya se encuentran ocupados, dejando únicamente 2 espacios disponibles. El Grupo A se encuentra lleno por los equipos de:
- Rayadas
- Tigres
- FC Juárez
- Toluca
Mientras al Grupo B ya tiene 2 clasificados:
- América
- Chivas
¿Qué equipos aún pueden clasificar en la Liguilla?
Actualmente, los equipos de Atlético de San Luis con 19 puntos, Pumas con 17 y Atlas con 16 se encuentran luchando por los últimos lugares del torneo, por lo que sus partidos de esta jornada tendrán un papel importante para la fase final del torneo.