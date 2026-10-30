Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 15 | Apertura 2026

Liga MX | Apertura 2026 Cinco equipos se pelean por llegar al octavo lugar a tres jornadas de que concluya fase regular. (@LigaBBVAMX)

Arranca la jornada 15 de la Liga MX, la antepenúltima en la fase regular en el Torneo Apertura 2026. La contención por los puestos de la liguilla continúa con tres partidos que podrían definir la fase eliminatoria.

Partidos, fechas y horarios de Liga MX | Apertura 2026, Jornada 15

¡Tres jornadas más y nos vamos a la liguilla! El FC Juárez, el Querétaro, el Atlético San Luis, el Atlas, el Puebla y los Pumas disputarán partidos este viernes. De entre todos ellos, sólo los Bravos están fuera definitivamente, por lo que los partidos que se jugarán este viernes podrían definir las posibilidades de varios equipos de llegar a la fase eliminatoria.

FC Juárez vs Querétaro | viernes 30 de octubre (19:00 horas)

De todos los partidos de hoy, Querétaro es el que tiene más posibilidades de avanzar cuando juegue contra el FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez . Se enfrenta al peor equipo de la liga y únicamente debe sumar un punto para colocarse sobre los Rayados de Monterrey en el octavo lugar de la Liga MX.

Puedes sintonizar el partido a través de Azteca 7, Fox One y Fox+.

Atlético San Luis vs Atlas | viernes 30 de octubre (19:00 horas)

El Atlas tiene una posición bastante cómoda en cuarto lugar con 24 puntos, pero se enfrentará a un Atlético de San Luis que, además de jugar en casa, busca continuar su ascenso en la tabla después de su victoria ante el Atlante.

Puedes sintonizar el partido a través de ESPN, ViX Premium y Disney+.

Puebla vs Pumas | viernes 30 de octubre (21:00 horas)

Puebla enfrentará a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Los universitarios llegan al partido al borde de la eliminación certera, y no pueden permitirse perder. Es elemental que acumulen puntos antes de que deban enfrentar al América, equipo que lidera la tabla, el próximo fin de semana. En cambio, si Puebla gana, dependiendo de ciertos factores, todavía tiene una ligera posibilidad de colocarse en la contención.

Puedes sintonizar el partido a través de Azteca 7, ESPN y Disney+.