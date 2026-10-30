Isaac Del Toro, Kenia Lechuga, Yareli Acevedo y Erik Portillo ganan el PND 2026

Merecido reconocimiento. Isaac del Toro trascendió en la temporada 2026 en el contexto internacional en las pruebas de ruta, hasta colocarse como el mejor tercer corredor del planeta. (Foto especial)

Isaac del Toro, en la categoría de deporte profesional, y Yareli Acevedo, Kenia Lechuga y Erik Portillo, en deporte no profesional, encabezan la lista de ganadores del Premio Nacional del Deportes 2026, informó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Del Toro trascendió en la temporada luego de sumar 12 victorias en las carreras de ruta y terminar en el tercer sitio en su debut en el Tour de Francia.

Kenia Lechuga se convirtió por su parte en campeona mundial en Amsterdan 2026 en la prueba scull individual ligero, después de conquistar dos medallas de oro en el serial Copas del Mundo de la disciplina.

Una mexicana haciendo historia en remo. Kenia Lechuga hizo historia este año en Ámsterdan al ganar la medalla de oro en scull ligero individual. (Foto especial)

Yareli Acevedo fue campeona mundial en la prueba por puntos en ciclismo de pista en Chile 2025 y cuarto sitio en la misma prueba en 2026.

Erik Portillo fue subcampeón mundial en salto de altura en Kujawy-Pomorze, Polonia, bajo techo, consiguiendo un resultado sin precedentes en la disciplina para su país.

El portero Guillermo Ochoa también será otro de los galardonados en n la categoría de fomento al deporte, luego de ser seis veces mundialista.

La lista de los galardonados la completan:

Deporte paralímpico:

Rosa María Guerrero Cázares (para atletismo).

Eduardo Sánchez Reyes (boccia).

Entrenador:

Edmundo Porfirio Alpízar Basurto (ciclismo).

María del Rosario Espinoza Espinoza (para taekwondo).

Fomento deportivo:

Fucho para Ciegos Puebla, A.C.

Juez-árbitro:

Paulina Elizabeth González Hernández (judo).

Trayectoria deportiva:

Francisco Guillermo Ochoa Magaña (futbol).

(futbol). Doramitzi González Hernández (para natación).

La ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes 2026 se realizará en noviembre, en fecha por confirmar, en Palacio Nacional y será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En galardón consiste en una medalla de oro ley 0.900, una roseta y un diploma. Asimismo, contempla un estímulo económico de 796 mil pesos para las modalidades que establecen este beneficio.

De acuerdo con las disposiciones del premio, no se otorgará incentivo económico a quienes resulten ganadores en las modalidades de deporte profesional y fomento, protección o impulso de la práctica deportiva, ni cuando la distinción se conceda por segunda o más ocasiones a una misma persona, grupo o equipo.