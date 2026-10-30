Gran Premio de la Ciudad de México hoy 30 de octubre: horario para ver prácticas de la Fórmula 1

Gran Premio de la Ciudad de México Las prácticas comienzan este viernes 30 de octubre. (cuartoscuro)

El Gran Premio de la Ciudad de México arranca este viernes 30 de octubre. Conoce a qué hora y cómo sintonizar la ronda 19 de la Fórmula 1.

¿A qué hora son las prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México?

Ha llegado el momento de que el “Gran Circo” comience en la Ciudad de México. Este viernes 30 de octubre se llevarán a cabo las prácticas de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Esta fue una semana de anticipación para los fanáticos del automovilismo en México. Sergio “Checo” Pérez nos dio un espectáculo en Paseo de la Reforma para conmemorar que esta será su carrera número 300. Además, esta podría ser la fecha que defina si Kimi Antonelli levantará el trofeo del Campeonato Mundial.

En este circuito en particular, la prácticas son muy importantes para que los corredores ajusten la configuración de sus autos a la altura de la capital mexicana. El clima para hoy será parcialmente nublado y no se esperan lluvias, con una temperatura máxima de 25° Celsius y una mínima de 15°. Aun así, los fanáticos que asistan al Autódromo deberán ir preparados tanto para. lluvia como para sol.

La primera práctica se llevará a cabo de 12:30 a 13:30 horas. La segunda comenzará a las 16:00 horas y concluirá alrededor de las 17:00 horas.

La tercera práctica no está programada para el día de hoy. Será mañana a las 11:30 horas, mientras que la clasificación será a las 15:00 horas.

¿Dónde ver las prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México?

Puedes sintonizar la Fórmula 1 a través de los canales de Sky Sports y la plataforma F1 TV.