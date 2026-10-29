Galardonados: El Gobierno de México anuncia a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

YARELI ACEVEDO. Honor a quien honor merece.

El Gobierno de México anunció a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026, luego de la votación de un jurado integrado por la SEP, CONADE, el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paralímpico Mexicano. El galardón constituye la máxima distinción a quienes destacan por sus resultados y contribuciones al desarrollo atlético nacional. En esta edición se evaluaron 58 candidaturas que cumplieron con los requisitos normativos en siete modalidades.

En la categoría de Deporte no profesional, los triunfadores fueron la ciclista Yareli Acevedo Mendoza, la remera Kenia Vanessa Lechuga Alanís y el atleta Erick Josué Portillo Rodríguez.

Asimismo, en Deporte profesional el reconocimiento fue para el ciclista Isaac del Toro Romero, mientras que en Deporte paralímpico se reconoció a Rosa María Guerrero Cázares de para atletismo y a Eduardo Sánchez Reye

EL CHICO MARAVILLA. Isaac del Toro reconocido por propios y extraños. (Stefano Sirotti/MEXSPORT)

Reconocimiento a entrenadores y trayectorias

En el rubro de Entrenador resultaron galardonados Edmundo Porfirio Alpízar Basurto de ciclismo y María del Rosario Espinoza Espinoza en para taekwondo. Por su parte, la categoría de Fomento deportivo premió a Fucho para Ciegos Puebla, A.C., mientras que la jueza de judo Paulina Elizabeth González Hernández fue distinguida en el área arbitral por su destacada labor imparcial en competencias de alto nivel.

En la modalidad de Trayectoria deportiva, las distinciones correspondieron al futbolista Francisco Guillermo Ochoa Magaña y a la leyenda de para natación Doramitzi González Hernández. A 51 años de su creación en 1975, la entrega anual no solo distingue triunfos internacionales, sino también el esfuerzo diario de quienes se convierten en referentes indiscutibles para las nuevas generaciones de deportistas mexicanos.

Estímulo y medalla de oro

El premio comprende una medalla de oro ley 0.900, una roseta, un diploma firmado por la presidenta de México y un estímulo económico de 796 mil pesos para las modalidades participantes. Se exceptúa de dicho incentivo monetario a los ganadores en deporte profesional, fomento deportivo o a quienes obtengan el galardón por segunda o más ocasiones.