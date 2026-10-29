Muerte de Gael Uscanga: cronología del caso del joven futbolista de 15 años de Piratas FC

Gael Uscanga. El adolescente falleció el 4 de septiembre durante una actividad del equipo veracruzano. (Redes Sociales)

La muerte de Gael Uscanga Carranza, futbolista de 15 años vinculado con las fuerzas básicas de Piratas FC, continúa generando cuestionamientos casi dos meses después de que el adolescente falleciera el pasado 4 de septiembre, tras presentar un malestar durante una actividad en el estadio Luis “Pirata” Fuente, ubicado en Boca del Río, Veracruz.

Aunque inicialmente el club informó que había activado sus protocolos médicos y trasladado al jugador a la Cruz Roja, María del Rosario Carranza, madre del adolescente, denunció presuntas irregularidades en la atención y el traslado de su hijo. La familia también exige conocer los resultados de la necropsia y determinar si existieron omisiones que pudieran constituir un delito.

¿Qué pasó con Gael Uscanga durante el entrenamiento de Piratas FC?

El viernes 4 de septiembre de 2026, Gael Uscanga acudió a las instalaciones del estadio Luis “Pirata” Fuente para participar en una actividad del Plan Piloto de Fuerzas Básicas de Piratas FC, equipo de la Liga de Expansión MX.

De acuerdo con el comunicado difundido por la institución, el adolescente comenzó a sentirse mal antes del calentamiento, por lo que el personal médico lo revisó y notificó a los servicios de emergencia y a su madre. El club sostuvo que, a petición de ella, el jugador fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz, donde se confirmó su fallecimiento.

Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por María del Rosario Carranza, quien asegura que cuando llegó al estadio encontró a su hijo inconsciente dentro de una camioneta utilizada por el equipo. Según su testimonio, el traslado no se realizó en una ambulancia equipada y, al llegar a la Cruz Roja, el personal le informó que Gael ya no presentaba signos vitales.

Las diferencias entre ambos relatos se han convertido en uno de los puntos centrales de la investigación, particularmente en lo relacionado con la atención médica, los tiempos de respuesta y las condiciones del traslado.

Cronología de la muerte de Gael Uscanga: del entrenamiento a las denuncias contra Piratas FC

Desde el fallecimiento del joven futbolista, el caso ha registrado diferentes acontecimientos que incluyen comunicados oficiales, testimonios familiares y acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

Esta es la cronología de los principales hechos:

Septiembre de 2025 - Antecedentes médicos: de acuerdo con su madre, Gael había participado en pruebas deportivas con el Atlas de Guadalajara, donde se le realizaron estudios médicos. La familia asegura que los resultados no mostraron enfermedades que le impidieran practicar futbol.

de acuerdo con su madre, Gael había participado en pruebas deportivas con el Atlas de Guadalajara, donde se le realizaron estudios médicos. La familia asegura que los resultados no mostraron enfermedades que le impidieran practicar futbol. 2 de septiembre de 2026 - Malestar previo: según declaraciones de la madre retomadas por el periodista David Faitelson, dos días antes de su muerte Gael habría manifestado cansancio y recibido la recomendación de utilizar un medicamento broncodilatador por parte de un integrante del área médica del club. No se ha establecido que este antecedente tuviera relación con su fallecimiento.

según declaraciones de la madre retomadas por el periodista David Faitelson, dos días antes de su muerte Gael habría manifestado cansancio y recibido la recomendación de utilizar un medicamento broncodilatador por parte de un integrante del área médica del club. No se ha establecido que este antecedente tuviera relación con su fallecimiento. 4 de septiembre de 2026 - Gael presenta complicaciones: el adolescente acudió al estadio Luis “Pirata” Fuente. Durante las actividades previas al entrenamiento comenzó a sentirse mal, según la versión inicial de Piratas FC.

el adolescente acudió al estadio Luis “Pirata” Fuente. Durante las actividades previas al entrenamiento comenzó a sentirse mal, según la versión inicial de Piratas FC. 4 de septiembre de 2026 - Llamada a la familia: María del Rosario Carranza aseguró que alrededor de las 8:56 de la mañana recibió una llamada para informarle que su hijo necesitaba atención. Aproximadamente nueve minutos después llegó al estadio, donde afirma haberlo encontrado inconsciente.

María del Rosario Carranza aseguró que alrededor de las 8:56 de la mañana recibió una llamada para informarle que su hijo necesitaba atención. Aproximadamente nueve minutos después llegó al estadio, donde afirma haberlo encontrado inconsciente. 4 de septiembre de 2026 - Fallecimiento en Veracruz: integrantes del club trasladaron al adolescente a la Cruz Roja, donde se confirmó su muerte. Ese mismo día, Piratas FC publicó un comunicado de condolencias y la Liga de Expansión MX anunció un minuto de silencio durante los partidos restantes de la Jornada 7.

integrantes del club trasladaron al adolescente a la Cruz Roja, donde se confirmó su muerte. Ese mismo día, Piratas FC publicó un comunicado de condolencias y la Liga de Expansión MX anunció un minuto de silencio durante los partidos restantes de la Jornada 7. 15 y 16 de octubre de 2026 - Acciones legales: medios de Veracruz informaron que la madre presentó una ampliación de denuncia por posibles omisiones en la atención de Gael. Los señalamientos fueron incorporados a la carpeta de investigación 2259/2026 de la Fiscalía General del Estado.

medios de Veracruz informaron que la madre presentó una ampliación de denuncia por posibles omisiones en la atención de Gael. Los señalamientos fueron incorporados a la carpeta de investigación 2259/2026 de la Fiscalía General del Estado. 19 de octubre de 2026 - Faitelson informa sobre la denuncia: durante el programa Tercer Grado Deportivo , el periodista David Faitelson dio a conocer que la familia había emprendido acciones legales por presunto homicidio culposo contra personas vinculadas con Piratas FC.

durante el programa , el periodista David Faitelson dio a conocer que la familia había emprendido acciones legales por presunto homicidio culposo contra personas vinculadas con Piratas FC. 21 y 22 de octubre de 2026 - Surgen nuevas acusaciones: María del Rosario Carranza declaró que un abogado relacionado con el club presuntamente le sugirió afirmar que Gael había muerto en su domicilio para evitar complicaciones con la entrega del cuerpo y la autopsia.

María del Rosario Carranza declaró que un abogado relacionado con el club presuntamente le sugirió afirmar que Gael había muerto en su domicilio para evitar complicaciones con la entrega del cuerpo y la autopsia. 26 y 27 de octubre de 2026 - Cuestionan la atención médica: Faitelson presentó nuevos detalles del caso y difundió una entrevista con la madre, quien aseguró que su hijo no tenía antecedentes de enfermedades diagnosticadas y mostró estudios médicos que respaldarían sus declaraciones.

Faitelson presentó nuevos detalles del caso y difundió una entrevista con la madre, quien aseguró que su hijo no tenía antecedentes de enfermedades diagnosticadas y mostró estudios médicos que respaldarían sus declaraciones. 28 de octubre de 2026 - Persisten las dudas sobre la necropsia: nuevos reportes retomaron las declaraciones de la madre, quien afirmó que todavía no había recibido una copia del dictamen. Por su parte, José Carlos Vives, señalado como uno de los propietarios del club, sostuvo que la institución contaba con ese documento y ofreció entregar materiales relacionados con lo ocurrido.

¿De qué murió Gael Uscanga y por qué su familia denuncia negligencia?

Durante los primeros días circularon versiones sobre un posible problema cardíaco, una enfermedad congénita o complicaciones relacionadas con las temperaturas elevadas.

La madre del adolescente ha cuestionado principalmente las condiciones en que su hijo recibió atención, la disponibilidad de equipo de emergencia y la decisión de trasladarlo a la Cruz Roja en lugar de acudir a un hospital más cercano.

Asimismo, durante una entrevista con el programa Faitelson Sin Censura, aseguró que un abogado vinculado con el equipo le propuso modificar el lugar donde habría ocurrido la muerte para evitar que se realizara la autopsia.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene una carpeta de investigación identificada con el número VER/DXVII/F7/2259/2026, en la que se documentan las diligencias relacionadas con el fallecimiento del adolescente y las denuncias presentadas por su familia.

De acuerdo con los reportes disponibles, las autoridades deben esclarecer las circunstancias en las que Gael presentó el malestar, qué atención recibió por parte del personal médico y cuáles fueron las decisiones tomadas para trasladarlo a un centro hospitalario.