Urge un tope presupuestal: Checo Pérez

CLARO Y FUERTE. Sergio “Checo” Pérez respaldó la implementación de un tope presupuestal más efectivo en la Fórmula 1.

Luego del anuncio de la extensión de contrato con el Cadillac Formula 1 Team, Sergio Pérez dio a conocer la reestructura en el naciente equipo, rumbo a su consolidación en el campeonato mundial.

Entrevistado en el hospitality del equipo en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde este fin de semana disputará su Gran Premio 300 en la Fórmula 1, el tapatío anunció que decidió quedarse con el equipo hasta 2029 con la finalidad de construir una estructura ganadora.

Un proyecto a largo plazo con Cadillac

“Es un desarrollo total. En los próximos dos o tres meses tenemos que transformarnos totalmente y, a partir de ahí, seguir. (Me motivan) las nuevas contrataciones... estamos trayendo gente y una mentalidad muy positiva al equipo”, dijo.

“Me encantaría quedarme 10 años, pero tampoco tengo más tiempo en mi carrera, en mi vida, en todo lo que hay que dejar para estar en la F1, y por eso tomé la decisión de firmar ese contrato y de buscar llevar a Cadillac a lo más alto, porque son tres años en los que en verdad se puede ver mi experiencia”, agregó.

La meta: llevar a Cadillac al podio

El tapatío dijo que sí se imagina en un podio con Cadillac antes de 2029. “La verdad sí veo esa mentalidad ganadora, esa estructura dentro del equipo. Es grande, pero para eso estamos trabajando. Si he firmado aquí, es porque estaré empujando al 100 por ciento en todas las áreas del equipo para buscar llegar ahí”.

Cuestionado por La Crónica de Hoy sobre la urgencia de un tope presupuestal para los equipos, fue tajante: “Sí, es algo que la FIA tiene muy claro. Toda la idea del tope presupuestal ha sido para cerrar la brecha entre los equipos, pero creo que ha hecho todo lo contrario, especialmente en este cambio de reglas.

Pérez pide reducir la brecha entre equipos

“Yo creo que el gap (diferencia) que hay entre las escuderías top y el midfield (equipos medianos) es de los más grandes que hemos visto en los últimos 15 años y es por eso. Todos tenemos el mismo presupuesto, pero es precisamente por eso. Los equipos grandes llevan años invirtiendo, entonces la infraestructura que tienen es muy diferente a la que tienen los equipos chicos”.

Pérez confía en que Cadillac podrá dar el siguiente paso, de un equipo que preparó un auto para cumplir con el campeonato y presentarse en la parrilla, a una escudería capaz de comenzar a desarrollar un monoplaza competitivo y pelear por los puntos.

Confianza en el futuro

“De aquí a 2029 todo será distinto”, finalizó.