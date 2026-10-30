México debuta con triunfo en Baseball5 en los JOJ Dakar 2026

Con el pie derecho. La selección mexicana de Baseball5 logró su primera victoria en los Juegos Olímpicos de la Juventud dakar 2026. (COM)

La selección mexicana de Baseball5 inició con una victoria su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras vencer 2-1 al equipo de Siria en un duelo vibrante de principio a fin.

Desde el primer parcial el equipo tricolor impuso sus condiciones con un contundente 12-1, pero el conjunto sirio mejoró generando jugadas de peligro que amenazaron con emparejar; sin embargo, lograron sacar el 11-9.

Para el tercer parcial, los mexicanos sellaron la contundente victoria con un 12-2 tras un encuentro que se caracterizó por el dinamismo, velocidad concentración del conjunto mexicano.

Con la victoria, México da un paso firme en la fase de grupos y ahora espera a Kenia previo a la inauguración de la justa olímpica.

Esta es la primera vez que el Baseball5 ingresa al programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud impulsado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC).