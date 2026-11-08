Atlético de Madrid vs Barcelona horario, dónde ver EN VIVO y posibles alineaciones (Pexels)

Uno de los encuentros más reñidos de la temporada en el futbol español tendrá lugar este domingo, cuando el Atlético de Madrid reciba al FC Barcelona en un enfrentamiento directo por el liderato de LaLiga 2026.

El conjunto rojiblanco llega después de conseguir una victoria por 2-0 frente al Levante en la jornada anterior, resultado que le permitió sumar su séptimo triunfo consecutivo en el campeonato local y mantenerse en la segunda posición de la clasificación.

Por su parte, el FC Barcelona buscará conservar el primer puesto luego de recuperarse de la derrota frente al Real Madrid en el Clásico. Los dirigidos por Hansi Flick respondieron con una contundente victoria de 6-1 ante el Deportivo Alavés en el Camp Nou.

¿Cuándo y a qué hora juega Atlético de Madrid vs Barcelona?

El encuentro entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputará este domingo 8 de noviembre de 2026, como parte de la Jornada 12 de LaLiga.

El compromiso tendrá como escenario principal el Riyadh Air Metropolitano.

El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que los aficionados podrán seguir uno de los enfrentamientos más importantes de la jornada.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO en México?

Para los aficionados que se preguntan si el partido será transmitido por televisión abierta o mediante televisión de paga, deben tomar en cuenta que el encuentro estará disponible en México a través de SKY Sports.

De esta manera, quienes quieran seguir el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y FC Barcelona deberán contar con un servicio de televisión de paga que incluya dicha señal deportiva.

Posibles alineaciones de Atlético de Madrid vs Barcelona

Atlético de Madrid

Jan Oblak

Marcos Llorente

Marc Pubill

David Hancko

Alejandro Grimaldo

Giuliano Simeone

Koke

Pablo Barrios

Álex Baena

Kang-in Lee

Julián Álvarez.

FC Barcelona