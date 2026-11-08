León vs Chivas HOY: horario, dónde ver EN VIVO y posibles alineaciones de la Jornada 16

Dónde ver León vs Chivas en vivo Foto: La Crónica

El cierre de la fase regular del Apertura 2026 comienza a tomar mayor importancia y uno de los partidos que concentra la atención de los aficionados es el enfrentamiento entre León y Chivas. }

Ambos equipos se encuentran ante un compromiso importante en la Jornada 16 de la Liga MX, aunque con objetivos distintos: mientras los Esmeraldas buscan mejorar su posición para llegar a la Liguilla, el Guadalajara quiere mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato.

¿En dónde y a qué hora juegan León vs Chivas?

El partido entre León y Chivas se disputará este domingo 8 de noviembre de 2026, como parte de las actividades correspondientes a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La sede será el Estadio Nou Camp, casa del conjunto esmeralda, que buscará aprovechar el apoyo de su afición para conseguir una victoria frente a uno de los equipos que mejor se ha posicionado durante el campeonato.

¿En qué canal ver León vs Chivas EN VIVO?

Los aficionados que quieran seguir el enfrentamiento entre León y Chivas podrán hacerlo a través de las opciones de televisión de paga y streaming anunciadas para este compromiso.

De acuerdo con la información publicada por Mediotiempo y Reporte Índigo, estas son las alternativas de transmisión:

FOX y FOX+

OX One.

Posibles alineaciones de León vs Chivas

León:

Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Christopher Mora, Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez, Daniel Arcila, Edgar Guerra, Alfonso Alvarado e Ismael Díaz.

Chivas:

Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González, Bryan González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval.

Pronóstico de León vs Chivas: ¿quién es favorito para ganar?

El enfrentamiento entre León y Chivas presenta dos escenarios interesantes. Por un lado, la Fiera tiene la ventaja de jugar en casa y necesita sumar para fortalecer sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Por el otro, Guadalajara llega mejor ubicado en la clasificación y con una racha positiva de resultados.

Los números previos publicados por Mediotiempo, con momios de RushBet, colocan al Guadalajara como favorito: