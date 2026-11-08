Norris conquista Interlagos bajo la lluvia y suma su tercera victoria de 2026

TRIUNFO. Dominio de Norris en Brasil-

El británico Lando Norris, piloto de McLaren y vigente campeón del mundo de la Fórmula 1, se adjudicó este domingo el Gran Premio de Sao Paulo, vigésima fecha del Campeonato Mundial 2026, disputado en el tradicional Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en Brasil.

En una competencia que tuvo un desenlace exigente debido a la lluvia en las vueltas finales, Norris mostró un manejo sólido para cruzar la meta en la primera posición y consolidar un arranque de temporada competitivo con la escudería de Woking.

Verstappen y Hadjar acompañan en el podio

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull Racing, finalizó en la segunda posición, mientras que su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, completó el podio al terminar tercero.

Para Norris, la victoria representó la decimocuarta de su trayectoria en la Fórmula 1 y la tercera de la temporada 2026, reafirmando su condición de uno de los principales protagonistas de la categoría.

Checo arriba en el puesto 18

Por su parte, el español Fernando Alonso se quedó con un sabor agridulce al acabar duodécimo tras salir octavo y acariciar los puntos en algunas fases de carrera, mientras que el argentino Franco Colapinto acabó decimotercero. El mexicano Sergio Pérez finalizó decimoctavo y el madrileño Carlos Sainz, con problemas en su monoplaza, concluyó decimonoveno.

Mercedes suma puntos importantes

Detrás de los ocupantes del podio concluyeron los pilotos de Mercedes. El británico George Russell finalizó en la cuarta posición, mientras que el italiano Kimi Antonelli, ya coronado campeón del mundo, cerró la carrera en el quinto puesto.

Con este resultado, la lucha por las posiciones de honor del campeonato continúa tomando forma en una temporada que sigue ofreciendo emociones y cambios constantes en la parte alta de la clasificación.