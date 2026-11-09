Bills vs Vikings: pronóstico, análisis y posibles claves del Monday Night de la NFL

Bills vs Vikings El ganador de este partido llegará a siete victorias y se convertirá en el número 1 de su respectiva conferencia en la mitad de la temporada regular.

La mejor defensiva se enfrenta a la mejor ofensiva en el partido estelar de esta semana 9 de la NFL. Los Minnesota Vikings estarán recibiendo a los Buffalo Bills en un choque de estilos que promete ser de lo mejor de la temporada regular. El cuadro de la Conferencia Nacional llega sin su quarterback titular. Sin embargo, su unidad defensiva ha sido quien los mantiene con uno de los mejores récords de toda la liga. Por su parte, Josh Allen sigue jugando a nivel de MVP y tiene la posibilidad esta noche de seguirse consolidando como uno de los mejores quarterbacks de toda la liga.

Dos de los tres equipos con mejor récord en toda la NFL se enfrentan esta noche. Ya sin invictos, Vikings, 49’ers y Bills son los únicos que tienen sólo una derrota. El ganador de esta noche estará alcanzando a los Denven Broncos como los únicos con siete victorias en lo que va de la temporada regular, que está llegando a la mitad de su camino. Este partido bien podría ser una antesala de un posible enfrentamiento en el Super Bowl el próximo 14 de febrero, con dos franquicias buscando mandar un mensaje a la toda la NFL de que son el equipo a vencer.

Pronóstico del Bills vs Vikings | NFL, Monday Night semana 9

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades de resultado aparecen de la siguiente manera:

Triunfo Bills : 61.9%

: 61.9% Triungo Vikings: 28.1%

Previa del Bills vs Vikings | NFL, Monday Night semana 9

Los Vikings vienen de perder su invicto la semana pasada ante un rival divisional. De esta manera, se convirtieron en el último equipo en caer durante un juego de esta campaña. Además también estarán sin Kyler Murray, quien volverá a perderse al menos un partido por su lesión. Carson Wentz será el encargado de dirigir la ofensiva de nueva cuenta esta campaña.

En contra parte, Bills viene de conseguir una victoria dominante ante los Ravens, quienes eprdieron a sus dos quarterbacks principales por lesión. Ahora, buscan aprovechar de nueva cuenta esta ventaja y colocarse como los número 1 de la Conferencia Americana, por encima de Denver y de Kansas City.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, el resultado fue un vibrante partido en el que Minnesota se impuso 33-30 en Nueva York. Justin Jefferson consiguió una de las atrapadas más improbables de los años recientes para ayudar a su equipo a ganar ese partido. Ahora, el equipo de Buffalo busca regresar el favor para quedarse con la victoria como visitante.

Posibles claves del Bills vs Vikings | NFL, Monday Night semana 9

Los Bills llegaron a este partido como la mejor ofensiva de este partido con sus 233 puntos marcados, un promedio de 33.3 por encuentro. Josh Allen y James Cook se han combinado para protagonizar una de las unidades más temidas de toda la liga.

Una de las claves más importantes ha sido la eficiencia en la zona roja, siendo la quinta mejor en este aspecto. Por lo que será fundamental avanzar con claridad y constancia a esta zona para poder mostrar lo mejor de su arsenal ofensivo.

No obstante, la unidad defensiva, comandada por el coordinado defensivo Brian Flores, es especialista en mandar presiones al quarterback, situación bajo la que Josh Allen ya ha lanzado tres intercepciones y tiene un rating por debajo de los 90 puntos. El mariscal All-Pro tendrá que ser rápido y descifrar la defensiva rival, que es la segunda en toda la NFL en capturas con un total de 24.

Por otra parte, el punto débil de Vikings está en su ofensiva. El equipo ha tenido un bajo rendimiento en cuanto a anotaciones, eficiencia en zona roja y converciones en tercera oportunidad. Si Minnesota no logra mover el balón de forma consistente, su defensa podría tener una noche larga y terminar por romperse ante unos candidatos al Super Bowl.