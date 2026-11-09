Tabla general de la Liga MX: Jornada 16 | Apertura 2026

Tabla general Liga MX Cruz Azul es el nuevo líder de la clasificación general tras su victoria en la jornada 16 del Apertura 2026.

Terminó la penúltima fecha de la fase regular y tenemos un nuevo líder. Cruz Azul, los actuales campeones de la Liga MX, tomaron la cima luego de romper el triple empate que tenía con América y Chivas, quienes ahora están dos puntos por debajo de ‘La Máquina’. Por su parte, Santos Laguna y Pachuca se metieron a la zona de los ocho mejores mientras otros cuatro equipos buscan todavía colarse en el último momento para poder disputar la ‘fiesta grande’.

Tabla general de Liga MX | Jornada 16, Apertura 2026

Tabla general de Liga MX Así luce la clasificación completa del futbol mexicano con una jornada y un parido pendiente por disputar.

Para la Fecha FIFA, Cruz Azul se quedará tranquilo en el liderato general del Apertura 2026.El equipo de Joel Huiqui está tomando el primer lugar con 32 puntos a falta de una jornada y dependen de sí mismo para tener el mejor lugar y buscar el bicampeonato. Debajo de ellos, tenemos a América y Chivas con 30, quienes se despegaron de la cima luego de sus respectivos empates este fin de semana. Luego, Toluca logró regresar al top-4 luego de romper su racha de siete partidos sin ganar y llegar a 27 unidades.

Atlas baja un puesto quedándose también con 27, pero con menor diferente de puntos y Santos Laguna llega a la sexta posición con 25. León ocupa la séptima posición con 23 y Pachuca logra meterse a la zona de liguilla con 22 unidades.

Debajo, tenemos a cuatro equipos que todavía tienen las posibilidades matemáticas de entrar a la liguilla. Tijuana perdió su lugar este fin de semana, pero lo único que los separa de Pachuca es la diferencia de goles. Luego, tenemos a Monterrey y Pumas con 21 unidades. Los Rayados aún tienen la oportunidad de depender de sí mismos. ya que tienen todavía su partido pendiente ante Querétaro, que tiene 20 puntos. El ganador de este partido se estará metiendo a la zona de liguilla de cara a la última jornada.

Ya eliminados matemáticamente, tenemos a Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Necaxa y FC Juárez. Aunque sus lugares finales en la clasificación general todavía pueden variar, es un hecho que la temporada terminará después de la jornada 17 para estos equipos, quienes tendrán que volver a iniciar de cero en enero de 2027.