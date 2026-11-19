El Pulté Golf, en Guatemala. La mexicana Alexis Lamadrid firma el mejor inicio de su carrera en el torneo WALA 2026. (Foto especial)

La mexicana Alexis Lamadrid tomó el liderato en la primera ronda del torneo WALA 2026 que se juega en El Pulté Golf, en Guatemala, luego de un primer recorrido de 64 golpes (-8) y es perseguida a dos golpes de distancia por María José Marín, la colombiana es la campeona defensora.

Lamadrid, que figura entre las 60 participantes como una de las candidatas al título, tomó la delantera desde el principio luego de tener un excelente inició en el que embocó nueve birdies, cuatro de ellos seguidos del hoyo 14 al 17, en su tarjeta anotó un solo bogey que cometió en el agujero seis.

Al final la mexicana mostró un rostro de satisfacción al saber que había hecho el score más bajo del día con 64 golpes (-8).

Mexicanas y colombianas marcan el ritmo

Sin embargo, Alexis sabe que no deberá confiarse pues quedan tres rondas por delante y teniendo muy cerca a la campeona defensora María José Marín, quien firmó ronda de 66 (-6) libre de bogeys por seis birdies.

En la tercera posición con ronda de 68 golpes (-4) se colocó la también mexicana María García, con el mismo marcador terminó su primera ronda la colombiana María Isabela Erricheto. En un cerrado duelo entre mexicanas y colombianas por los primeros sitios desde el inicio del torneo.

Con un score de 70 golpes (-2) se enfrascaron cinco jugadoras, entre ellas dos mexicanas más, Regina Roldán y Regina Jiménez más la argentina Mercedes Aldana, la boliviana Sofía Blanco y la puertorriqueña Sofía Rivera.

Cuatro tricolores más se meten al Top 20

El más de mexicanas, de un grupo de 10 representantes en el WALA 2026, cuatro más se metieron en el Top 20, Miah Rivas (71), María José Barragán (71), Paloma Ibarra (72) y Vania Simont (73), mientras Freyra Sala (76) y Alexa Saldaña (81) tendrán que remar contra corriente en la segunda ronda de viernes para remontar posiciones.

La campeona tendrá invitación a tres Majors

Las jugadoras saben que este torneo, presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation, otorgará a la campeona invitaciones para competir en tres de los cinco Majors del golf femenino en 2027: el AIG Women’s Open, en Royal St George’s, Inglaterra; The Chevron Championship, en Memorial Park Golf Course, Estados Unidos; y The Amundi Evian Championship, en el Evian Resort Golf Club, Francia, además de otras oportunidades dentro del calendario amateur internacional.