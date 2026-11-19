ETC y su relación con el futbol americano Nuevo estudio de la ETC revela que el análisis de sangre podría ser fundamental para su detección.

La detección de la enfermedad neurodegenerativa encefalopatía traumática crónica (ETC), relacionada con los golpes repetitivos en la cabeza, podría estar más cerca de ser diagnosticada en personas vivas gracias a un nuevo avance científico realizado por especialistas de la Universidad de Boston.

De acuerdo con los resultados de la investigación, el estudio identificó un biomarcador en la sangre que podría ayudar a reconocer el daño cerebral asociado con esta enfermedad que durante años ha generado preocupación en el futbol americano profesional y universitario, debido a la exposición constante de los jugadores a impactos en la cabeza.

A pesar de que todavía se necesitan más investigaciones para confirmar su efectividad, la conclusión explora la posibilidad de desarrollar una prueba que permita detectar la ETC antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué es la ETC y por qué se relaciona con el futbol americano?

La encefalopatía traumática crónica (ETC) presenta posibles manifestaciones como problemas de memoria, dificultades para pensar y razonar, cambios de comportamiento, alteraciones del estado de ánimo y deterioro cognitivo. No obstante, los síntomas pueden variar de una persona a otra, además de que no todos los humanos o humanas que han sufrido algún traumatismo desarrollan esta enfermedad.

Debido a que la ETC está relacionada con la expocisión repetida a golpes en la cabeza que pueden provocar alteraciones progresivas en el cerebro, el fútbol americano se ha convertido en uno de los principales focos de investigación sobre la enfermedad, ya que sus jugadores recibes impactos constantes durante entrenamientos y partidos.

Hasta ahora, la confirmación definitiva de la ETC requiere examinar directamente el tejido cerebral después de la muerte, lo que limita conocer con presición cuántos deportistas viven con la enfermedad y avanzar en el desarrollo de tratamientos específicos.

Nuevo estudio de la ETC revela que la enfermedad podría diagnosticarse en vida con análisis de sangre

La investigación encabezada por especialistas de la Universidad de Boston y Banner Health, en Estados Unidos, publicó sus resultados este jueves 19 de noviembre en la revista científica JAMA.

El equipo estudió pruebas sanguíneas de 21 exjugadores de fútbol americano que habían participado en investigaciones anteriores de la institución académica. Mientras estaban vivos, los deportistas proporcionaron muestras de sangre y, tras su fallecimiento, donaron sus cerebros para su examinación en el Centro de ETC de la Universidad de Boston.

Entre ellos, 18 jugadores presentaron evidencia de encefalopatía traumática crónica y 16 se encontraban en etapa avanzada de la enfermedad, por lo que sus muestras sanguíneas fueron material principal de estudio y posterior comparación con las pruebas de los jugadores que no fueron diagnosticados con ETC.

Según lo descrito en la investigación, el hallazgo más importante estuvo relacionado con una proteína denominada eMTBR-tau, un biomarcador que puede encontrarse en el plasma sanguíneo y que está relacionado con los cúmulos de proteína tau que se forma en el cerebro.

“Los jugadores con etapas avanzadas de ETC presentaban concentraciones significativamente más elevadas de esta proteína en la sangre”, reporta el estudio de Boston, avivando la probabilidad de desarrollar una herramienta para identificar alteraciones cerebrales asociadas con la ETC en vida.

Sin embargo, las personas involucradas en el estudio advirtieron que todavía es una investigación preliminar y se necesitan estudios más amplios para validar los resultados recientes, especialmente en personas con etapas iniciales de la encefalopatía traumática crónica.

¿Cuántos exjugadores de la NFL que han fallecido en los últimos años presentaron señales de ETC?

El avance sobre el análisis de sangre coincide con otra investigación publicada en octubre de 2026 en JAMA Network Open, la cual reveló una cifra preocupante sobre esta enfermedad entre antiguos jugadores de la NFL.

También encabezado por personas investigadoras de la Universidad de Boston, en colaboración con Mass General Brigham y la Concussion & CTE Foundation, el estudio analizó la cifra de 2 mil 362 exjugadores de la NFL que fallecieron entre 2008 y 2023 para dar con un porcentaje aproximado de alteraciones cerebrales asociadas a la ETC.

De ese grupo, los y las especialistas pudieron examinar únicamente los cerebros de 387 deportistas que los habían donado para investigaciones científicas y, tras ajustar los resultados para considerar que las familias de jugadores con síntomas cognitivos tenían aproximadamente cinco veces más probabilidades de donar sus cerebros, la investigación estimó que el 74.5% de los atletas fallecidos durante ese periodo tenía evidencia de ETC.

Ambas investigaciones ponen de manifiesto la importancia de continuar estudiando las consecuencias de los impactos repetitivos en la cabeza dentro del futbol americano y desarrollar herramientas tanto de diagnóstico como de tratamiento para quienes dedicaron parte de su carrera profesional a este deporte.