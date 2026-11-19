Presidencia de la FIFA La continuidad de Gianni Infantino será puesta a votación por parte de las federaciones integrantes de la FIFA en el 2027.

Este 2026 el máximo organismo del futbol internacional ha vivido un año de altibajos con la realización de la primera Copa del Mundo de 42 selecciones, pero también, con la polémica encabezada por Gianni Infantino tras su fallida propuesta de vender bonos del torneo para futuras ediciones. Ahora, su continuidad será puesta a votación próximamente en el próximo congreso de este organismo.

¿Cuándo se definirá la continuidad de Gianni Infantino en la FIFA?

Este jueves 19 de noviembre, la FIFA confirmó que recibió y aceptó dos candidaturas que estarán siendo sometidas a votación para determinar si habrá una renovación en el cargo o si el funcionario italiano se mantendrá en el cargo. Estas propuestas llegan como respuesta a la convocatoria publicada desde el pasado 29 de abril de este 2026.

No obstante, la situación del dirigente actual se ha visto comprometida en los meses recientes debido a las polémicas y tensiones luego de que presentara un plan para vender bonos de la Copa del Mundo a través de la creación de una compañía privada para generar mayores ingresos, misma que fue rechazada, principalmente por los países integrantes de la UEFA, quienes incluso amagaron con abandonar todas las competencias FIFA a nivel de selecciones y de clubes.

Finalmente, Infantino desistió de poner en marcha este plan debido a las intensas críticas internas y mediáticas por las implicaciones en contra del deporte que podría tener una inversión privada de este tipo. Además, también se cuestionó el hecho de que esta medida estaba siendo impulsada por el empresario Joshua Kushner, quien es familiar del presidente estadounidense, Donald Trump y con quien Infantino manifestó cercanía personal previo y durante la Copa del Mundo.

Ahora, el 77 congreso de la FIFA definirá la continuidad o el cambio de rumbo de la organización el próximo 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos.

¿Quiénes son los candidatos para sustituir a Gianni Infantino en la FIFA?

Además del actual presidente, los otros dos candidatos para ocupar la presidencia son:

Philippe Diallo

Philippe Diallo es un dirigente deportivo francés que actualmente preside la Federación Francesa de Futbol y forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA, cargos que lo han convertido en uno de los principales representantes del futbol europeo. Es licenciado en Derecho y egresado del Instituto de Estudios Políticos de París.

Su trayectoria en la administración del futbol comenzó en 1992, cuando asumió la dirección de la Unión de Clubes Profesionales de Futbol de Francia, organización que encabezó durante casi tres décadas. También formó parte del consejo de administración de la Liga de Futbol Profesional francesa y desde 2003 participó como juez único en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

En 2021 ingresó al comité ejecutivo de la FFF como tesorero y posteriormente fue vicepresidente delegado, hasta asumir la presidencia de la federación en 2023, cargo para el que fue reelegido en diciembre de 2024. Su experiencia en la gestión de clubes, federaciones y organismos internacionales constituye su principal antecedente para buscar la presidencia de la FIFA.

Kohzo Tashima

Kohzo Tashima es un exfutbolista, entrenador y dirigente deportivo japonés que presidió la Asociación Japonesa de Futbol entre 2016 y 2024 y actualmente es su presidente honorario. Nació el 21 de noviembre de 1957 en la prefectura de Kumamoto y tuvo una trayectoria como delantero: representó a la selección nacional de Japón durante su etapa universitaria y disputó 39 partidos en la liga japonesa con el equipo de Furukawa Electric.

Después de retirarse como jugador, se preparó como entrenador en Alemania y dirigió a las selecciones juveniles japonesas, incluida la categoría sub-17 que participó en el Campeonato Mundial de 2001. Posteriormente ocupó cargos como director técnico y vicepresidente de la JFA, además de participar en la creación de la Academia JFA Fukushima para la formación de jóvenes futbolistas.

En el ámbito internacional, forma parte de los órganos directivos de la Confederación Asiática de Futbol desde 2011 y del Consejo de la FIFA desde 2016, al que ingresó originalmente en 2015 cuando se denominaba Comité Ejecutivo. Estos antecedentes le dan experiencia tanto en el desarrollo deportivo como en la administración del futbol internacional.