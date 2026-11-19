Selección de México Sub-17 El cuadro juvenil llega invicto de su clasificatoria en la Concacaf (miseleccion.mx)

La Selección de México juvenil disputará tres partidos esta semana como parte del Mundial Sub-17. Conoce cuándo serán sus partidos.

¿Cuándo serán los partidos de México en el Mundial Sub-17?

Tras el avance de la selección mexicana de Rafa Márquez a la semifinal de la Concacaf Nations League, es momento de que ver cómo se desarrolla la siguiente generación de jugadores en el Mundial Sub-17 que arranca esta semana.

Esta será la participación número 16 de México en el torneo que comenzó en 1985. El Tricolor ha levantado el trofeo en dos ocasiones. La primera fue en 2005 en Perú, con un equipo que incluía talento como Giovani dos Santos y Carlos Vela, cuando derrotó 3-0 a Brasil en la final. La segunda ocasión fue en 2011, cuando, siendo anfitrión del torneo, venció a Uruguay 2-0.

Este año, el equipo dirigido por Jürgen Castañeda llega fuerte al torneo. Pasó invicto por las eliminatorias de Concacaf, colocándose como primer lugar de su sector con 20 goles a favor y sólo 2 en contra.

México forma parte del Grupo K junto con Rumania, Camerún y Venezuela. Todos los partidos se jugarán durante la madrugada del centro de México y se disputarán en las canchas de la Aspire Zone de Catar.

El primero de ellos se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre, cuando México enfrente a Rumania a las 9:30 horas. Seguirá Camerún, el martes 24 a las 7:30 horas y Venezuela, el viernes 27 a las 10:00 horas.

Puedes sintonizar todos los paridos de la selección a través de la plataforma ViX.