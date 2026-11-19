El español Alcaraz ya está matemáticamente en semifinales. Carlos Alcaraz enfrentará este viernes a Flavio Cobolli en uno de los partidos de las Finales ATP. (Agencia EFE)

El español Carlos Alcaraz, que se sometió a una resonancia magnética y decidió suspender, por precaución, el entrenamiento previsto para la mañana del jueves, saltará a la cancha contra el italiano Flavio Cobolli este viernes.

Los resultados médicos arrojaron que Alcaraz puede continuar en eltorneo, uno de los pocos que faltan en su palmarés, tras una jornada de dudas respecto a la posibilidad de que decidiera no continuar en la competencia que reúne a los ocho mejores clasificados.

Alcaraz es matemáticamente, primero de grupo, y Cobolli está eliminado. Pero para poder proseguir en la lucha por la también conocida como Copa de Maestros, tenía que saltar a la pista. En caso de no hacerlo, queda eliminado.

Suspendió su entrenamiento

El murciano tenía programado este jueves su práctica con la joven promesa brasileña Guto Miguel. Todos esperaban a Alcaraz, que llegó horas antes a los alrededores del recinto para someterse a pruebas médicas.

A falta de un minuto para que dieran la hora de entrenamiento en Turín, la organización lo eliminó de su programación y las especulaciones comenzaron a circular.

Alcaraz no saltó a la cancha y decidió someterse a una resonancia magnética en el Instituto de Medicina del Deporte de Turín.

Los resultados, que salieron a la luz horas después, arrojaron que podrá jugar el encuentro de mañana contra el anfitrión, sin que ambos se jueguen nada. Alcaraz brilló en sus dos primeros partidos después de superar al estadounidense Frances Tiafoe por doble 6-2 y al ruso Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4.

Alerta por la Copa Davis

¿Y la Copa Davis? La competencia que se disputa en Bolonia la próxima semana es, ahora, otra de las grandes incógnitas para el jugador, que llega a final de la temporada habiendo disputado muchos partidos, con carga física y con molestias también en su rodilla derecha, que apareció durante todos estos días protegida.