RENUEVA. A sus 37 años, el piloto finlandés se mantendrá como una de las piezas clave del equipo estadounidense, donde comparte garaje con el mexicano Sergio Pérez.

El finlandés Valtteri Bottas continuará una temporada más con Cadillac, que apuesta por la estabilidad de su proyecto en la Fórmula 1. El veterano piloto seguirá formando dupla con el mexicano Sergio Pérez, vinculado al equipo hasta finales de 2029.

La escudería Cadillac confirmó este miércoles la renovación de Valtteri Bottas para la temporada 2027 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, una decisión que refuerza la continuidad de su proyecto tras su debut en la máxima categoría.

A sus 37 años, el piloto finlandés se mantendrá como una de las piezas clave del equipo estadounidense, donde comparte garaje con el mexicano Sergio Pérez, quien recientemente extendió su contrato hasta el cierre de 2029.

Experiencia para consolidar el proyecto

Bottas llegó a la Fórmula 1 en 2012 con Williams y dio el salto en 2017 a Mercedes, equipo con el que construyó la etapa más exitosa de su trayectoria. Posteriormente defendió los colores de Alfa Romeo antes de incorporarse a Cadillac en 2026.

A lo largo de su carrera, el finlandés ha disputado 265 Grandes Premios, con un balance de 10 victorias, 67 podios, 20 poles position y 19 vueltas rápidas, estadísticas que lo convierten en uno de los pilotos más experimentados de la parrilla.

Cadillac busca estabilidad a largo plazo

La escudería destacó que la renovación forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer la estructura deportiva y acelerar el crecimiento del equipo en sus primeros años dentro del campeonato.

“Este anuncio aporta continuidad y estabilidad a Cadillac, que se afianza tras su primera temporada en la parrilla. El equipo mantiene su objetivo a largo plazo de consolidar una escudería competitiva en la máxima categoría del automovilismo mundial”, señaló la organización en un comunicado.

“La historia apenas comienza”

Tras hacerse oficial su permanencia, Bottas expresó confianza en el rumbo que ha tomado el equipo y aseguró que todavía queda mucho trabajo por delante.

“A quien corresponda: ¡me quedo! Estoy emocionado por continuar este viaje con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que crear un equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero precisamente eso es lo que hace especial este reto”, afirmó.

“Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando. Tengo ganas de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia no ha hecho más que empezar”, concluyó el piloto finlandés.

Con la continuidad de Bottas y Checo Pérez, Cadillac apuesta por una alineación experimentada para afrontar una nueva etapa en su crecimiento dentro de la Fórmula 1.