DEPORTE-CIENCIA. La emblemática Copa Revolución de Ajedrez celebró su edición 14.

El gran maestro estadounidense Brandon Jacobson (2627) conquistó la categoría Abierta de la XIV Copa Revolución, que concluyó este lunes en el Hotel del Prado de la Ciudad de México. Cabeza de serie del torneo, sumó 7,5 puntos en nueve rondas y confirmó su favoritismo en un suizo de 64 jugadores y 12 federaciones, con rating medio de 2090.

El GM español José Fernando Cuenca Jiménez (2467) fue segundo con 7 puntos. Detrás, con 6,5, quedaron el serbio Luka Budisavljevic (2499), tercero por desempate, y el cubano Elier Miranda Mesa (2461), cuarto. El podio se decidió así en los criterios de Buchholz, tras una pugna muy ajustada en la parte alta de la tabla.

Seis jugadores terminaron con 6 puntos. Entre ellos destacó el FM cubano Roberto Alejandro Ramos Silvera, sexto, que rindió muy por encima de su rating de 2358, y el GM francés Gabriel Flom, quinto. La mejor actuación local fue la del GM Juan Carlos Obregón, séptimo, seguido de los maestros internacionales Luis Carlos Torres Rosas, Leonel Figueredo y Carlos Sandoval, que ocuparon del octavo al décimo puesto.

REGLA DE SOFÍA

El torneo se disputó a ritmo clásico, con 90 minutos más 30 segundos por jugada y la Regla de Sofía, que impide pactar tablas antes de la jugada 25. La convocatoria incluyó también las secciones Expertos, Aficionados, Sub 12 y Sub 16, además de un campeonato juvenil norteamericano paralelo en la ciudad.

Con jugadores de Estados Unidos, España, Serbia, Cuba, Francia, Polonia, India, Jamaica, Perú, Canadá y Puerto Rico, además de México, la Copa Revolución volvió a demostrar su capacidad de convocatoria internacional. La edición de 2026 deja una Abierta de nivel alto y una nutrida presencia de maestros mexicanos en el top 10.

JACOBSON (USA) – BUDISAVLJEVIC (SER)

APERTURA INGLESA

1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.e3 Cf6 4.b3 c5 5.cxd5 exd5 6.Ab5+ Cc6 7.Axc6+ (Nadie obliga al alfil a cambiarse por el caballo; en estos casos, casi siempre conviene esperar. Si las negras juegan ...a6 en cualquier momento, pierden un tiempo en comparación con la partida. En cualquier caso, las blancas logran su objetivo: entrar en una línea que conocen mejor que su adversario.)

7...bxc6 8.Dc2 Ad6 9.Aa3 De7 (Ya no se puede jugar a la defensiva en el ajedrez moderno. Resulta instructiva la continuación 9...Aa6 10.Axc5 Ce4 11.Axd6 Dxd6 12.Cc3 Cc5, en la que las negras sacan pleno provecho de las casillas blancas.)

10.d4 Ce4 11.dxc5 Axc5 12.0–0 Ab7!? (12...Ad7!)

13.Axc5 Dxc5 14.Dxc5!? (14.Tc1!)

14...Cxc5 15.Cc3 Re7 16.b4 Ce6 17.Tab1 Thd8 18.Tfd1 a5 19.bxa5 Ac8 20.Tb6 Td6 21.Cd4 Cxd4 22.exd4 Txa5 23.a4 Ae6 24.f3

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24...c5?? 25.dxc5 Td8 (Para su horror, ahora las negras se aperciben de que si juegan 25...Txc5 26.Txd6 Rxd6 27.Ce4+ pierden enseguida)

26.Tb5 Ta6 27.Td4 Td7 28.Rf2 Tda7 29.Re3 Rd7 30.Tdb4 Ta8 31.Rd4 Rc8 32.Tb6 T6a7 33.c6 Ta5 34.Tb7 T8a6 35.Cb5 Rd8 36.Rc5 Ta8 37.Rd6 h5 38.Cc7 Tc8 39.Cxe6+ 1–0