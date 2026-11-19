Copa Lauren Olivares en SLP. Lauren Olivares recibe un reconocimiento de Eric Aguirre Palencia y Mauricio Carbajo, por su destacada trayectoria. (FMG)

La Federación Mexicana de Golf (FMG), a través del Comité Nacional Infantil Juvenil (CNIJ), inauguró este jueves en San Luis Potosí la Copa Lauren Olivares, evento que reúne a unas 300 golfistas de distintas partes del país entre 19 al 22 de noviembre en tres campos del estado.

La ceremonia se llevó a cabo en La Loma Club de Golf, uno de los tres escenarios que recibirán el torneo, junto con el Club Campestre de San Luis y Alquerías de Pozos.

Esta Copa rinde homenaje a Lauren Olivares, golfista originaria de Celaya, Guanajuato, quien inició su desarrollo deportivo en las competencias del CNIJ y actualmente es una de las representantes mexicanas más destacadas en el ámbito internacional.

Invita Lauren Olivares a perseguir sueños

“Es muy especial para mí regresar a un torneo infantil y juvenil, ahora con una competencia que lleva mi nombre. Yo también estuve en el lugar de estos jugadores y sé lo importantes que son estas experiencias para seguir creciendo y persiguiendo nuestros sueños”, compartió Olivares.

Durante su primera temporada profesional, Olivares conquistó el Great Lakes Championship y finalizó en el segundo lugar de la lista de ganancias del Epson Tour, resultado que le permitió asegurar su lugar en el LPGA Tour para 2027.

La Loma Club de Golf. Lauren Olivares dio mensaje motivador a golfistas infantiles y juveniles que competirán durante tres días en el torneo que lleva su nombre. (FMG)

La ceremonia contó con la presencia de Eric Aguirre Palencia, presidente del CNIJ; Mauricio Carbajo, presidente de Golf Zona Centro; Yayoi Guzmán de García, presidenta de Infantiles Juveniles de Golf Zona Centro; Julio Villarreal, presidente de Infantiles Juveniles de Zona Norte; Diego Camelo, presidente de Infantiles Juveniles de Zona Sur; y Eduardo Topete, presidente del Comité Nacional de Reglas.

Cierre del calendario de competencias CNIJ

Eric Aguirre Palencia destacó el significado de cerrar el calendario de competencias del CNIJ con un torneo dedicado a una golfista que recorrió el mismo camino que hoy transitan los participantes.

“Lauren es un ejemplo de lo que nuestros niños y jóvenes pueden alcanzar con disciplina, esfuerzo y el apoyo de sus familias y entrenadores. Queremos que esta Copa sea una inspiración para todos ellos y que sigan disfrutando cada etapa de su formación deportiva”, señaló.

“Para Golf Zona Centro es un orgullo recibir esta primera edición de la Copa Lauren Olivares. Tener aquí a tantos jóvenes golfistas de distintas partes de México nos recuerda la importancia de seguir trabajando juntos para fortalecer el desarrollo de nuestro deporte”, expresó Mauricio Carbajo.

Un reconocimiento a la trayectoria de Olivares

Uno de los momentos más especiales de la ceremonia fue la entrega de un reconocimiento a Lauren Olivares, a cargo de Eric Aguirre Palencia y Mauricio Carbajo, por su destacada trayectoria y su contribución al golf mexicano.

La Copa Lauren Olivares marcará el cierre del calendario de competencias 2026 del CNIJ, después de un año dedicado a impulsar la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones del golf mexicano.