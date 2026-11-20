¿Cuándo juegan Chivas vs Cruz Azul? Análisis, pronóstico y alineaciones que se perfilan Chivas y Cruz Azul buscarán la victoria para posicionar como el primer sembrado del Apertura 2026 (Fernando Carranza García)

Después de la pausa de la Fecha FIFA, los equipos de la Liga MX regresan a disputar la última jornada del torneo Apertura 2026-27 previo al inicio de la Liguilla.

Hasta el momento, ya hay cinco equipos clasificados para la fase final del torneo, entre los que se encuentran Chivas y Cruz Azul, que buscarán adueñarse del primer puesto del tablero.

Chivas vs. Cruz Azul: ¿Dónde y cuándo ver el partido de la Jornada17?

Chivas y Cruz Azul jugarán el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas en el Estadio Akron, casa del Rebaño Sagrado. Su transmisión únicamente estará disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

Prime Video cuenta con dos tipos de suscripciones: $129 pesos al mes o $945 pesos al años. Igualmente, ofrece una prueba gratis de 30 días.

Análisis previo al partido

Cruz Azul llega con mejor marca al encuentro con 10 victorias, 2 empates, 4 derrotas y 32 puntos totales, que lo dejan como el mejor sembrado en el torneo. La última vez la Máquina perdió fue en el partido de la Jornada 9 contra Monterrey.

Andrés Montaño y Nicolás Ibáñez se posicionan como los goleadores del equipo con 6 anotaciones cada uno.

Por otro lado, Chivas mantiene una marca de 8 victorias, 6 empates, 2 derrotas y 30 puntos totales, que lo deja en el tercer lugar del tablero general, debajo del Club América con quien comparte marca, pero lo supera en goles a favor. La última vez que perdieron, fue el la Jornada 10 ante Querétaro 0-2 en casa.

Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Ricardo Marín se posicionan como los goleadores del equipo, con 5 anotaciones cada uno. Asimismo, los Rojiblancos se posicionan como la mejor defensiva del torneo con 15 goles en contra

Pronóstico del encuentro: Chivas no gana ante Cruz Azul desde el Apertura 2023

Los Celestes acumulan 9 partidos sin perder ante Guadalajara, siendo su triunfo más reciente la semifinal del Clausura 2026, donde Cruz Azul venció a Chivas con un marcador global 4-3. No obstante, los Rojiblancos tenían la ausencia de 5 jugadores que prestaron a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Ambos equipos presentan un cuadro fuerte y marcas ganadoras, generando grandes expectativas para este cierre de temporada. Los dos llegan sin derrotas en sus últimos cinco partidos, lo que permite pensar que cualquier club puede hacerse de los tres puntos. Sin embargo, los Celestes tienen una ventaja por su racha ganadora ante los Rojiblancos.

Aunque también existe la posibilidad de que el encuentro termine en empate. En caso de que el marcador termine igualado y América gane ante Tigres, las Águilas terminarán el primera lugar, Cruz Azul en segundo y Chivas en tercero.

Posible alineación de cada equipo

El último partido de temporada regular de este domingo, este podría ser el once inicial que presente cada equipo en la Jornada 17.

Chivas

Portería : Raúl ‘Tala’ Rangel.

: Raúl ‘Tala’ Rangel. Defensa : Diego Campillo, Bryan González y Daniel Aguirre.

: Diego Campillo, Bryan González y Daniel Aguirre. Mediocampo : Santiago Sandoval, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Omar Govea.

: Santiago Sandoval, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Omar Govea. Delantera: Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Cruz Azul